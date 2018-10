Markstimmung: SMI fällt wieder unter das Niveau von 8888 (Aktuell: 8 616) - Wall Street: US-Wertschriftenmärkte: +1.15% -- Möglichkeit von einer Zinserhöhung im 2018 -- Gold über der Marke von 1200 US$ pro Unze (Aktuell: 1231 US$)! Öl schwingt sich nach oben (71.53 US$) – Generell: Setzen Sie Ihre Käufe aus.

Firma: Adecco S.A. (Börsensymbol: ADEN SW) zählt zu den weltweit führenden Unternehmen im Personaldienstleistungsbereich. Täglich bringt Adecco über 650'000 Arbeitskräfte und 100'000 Unternehmen zusammen. Die Gesellschaft bietet die Vermittlung von Zeitarbeitskräften und Vollzeitmitarbeitern aus den Bereichen Verwaltung, Gewerbe und Technik an. Dabei offeriert das Unternehmen ein umfassendes Portfolio an Services aus den Bereichen Arbeitnehmerüberlassung, Personalvermittlung, Outsourcing, OnSite Management und weiteren HR-Lösungen. Adecco ist in den meisten internationalen Arbeitsmärkten Marktführer. Je nach Land betreibt der Konzern Personalvermittlungsbüros mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot oder greift auf Netzwerke zurück, die auf bestimmte Anforderungsprofile, Qualifikationen oder Branchen spezialisiert sind. (Quelle: www.finanzen.net)

Adecco weiter unter Druck (Abwarten)

Anlagevorschlag: Mit jeden Tag werden die Papiere von Adecco (ADEN SW) eine Spur billiger und ich würde mich an Ihrer Stelle noch ein bisschen gedulden, bevor Sie eine erste Position aufbauen. Obwohl das Kurs-/Gewinnverhältnis mit 9.93 Punkten relativ tief ist, würde ich keine Schritte unternehmen. Immer wie attraktiver wird das Papier auch aufgrund der Dividendenrendite, welche über der 5%-Marke liegen sollte. Seien wir uns einfach bewusst, dass der Koloss in den kommenden Jahren nicht gewaltige Gewinnsprünge vollziehen wird. Daher wird ein Kauf nur in Kombination mit gedeckten Calls richtig Sinn machen. Sie würden mit der Dividende ein mehr als schönes Paket erhalten. Wichtig ist einfach folgender Aspekt, dass Sie nicht davon ausgehen, dass die Portfoliorendite aus der Kursbewegung heraus kommt, sondern rein aus den Call-Prämien und der Dividende entstehen. Bei einem Preisstand von 44 Franken könnten Sie sich erste Gedanken machen für ein erstes Investment.

Anlagestrategie: Kaufen nur in Kombination mit gedeckten Calls