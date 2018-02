Markstimmung: SMI wieder unter der 9080er-Marke (Aktuell: 8910) - Wall Street: US-Wertschriftenmärkte steige wieder leicht an -- Möglichkeit von drei Zinserhöhungen im 2018 -- Gold knapp über der Marke von 1‘300 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘331)! Öl schwingt sich nach oben (62.42 US$) – Electronic Arts: Abstossen.

Anlagevorschlag: Halten Sie einfach durch in Sachen Also Holding (Börsensymbol: ALSN SW) und ein Ende dieses Höhenfluges ist nicht in Sicht. Hintergrund ist das mehr als sensationelle Update von diesem Freitag. Einer AWP-Meldung ist zu entnehmen: Die Also-Gruppe rechnet für 2018 mit einem Umsatzanstieg über dem prognostizierten Marktwachstum, das gemäss dem Forschungsinstitut Gartner 1,5% betragen wird. Der Konzerngewinn des IT-Distributors soll derweil stärker ansteigen als der Umsatz. Die mittelfristigen Ziele erhöht das Management gemäss der Mitteilung vom Freitag: So soll der Umsatz dereinst zwischen 10 und 14 Milliarden Euro zu liegen kommen sowie eine EBITDA-Marge von 2,1 bis 2,6% erzielt werden. Der Anteil des Geschäftsbereichs Solutions soll dabei rund 30% betragen, jener der Services rund 10%. Dementsprechend möchte die Also auch seine künftigen Akquisitionen schwerpunktmässig in diesen Bereichen tätigen. 2017 betrug der Umsatzanteil von Solutions 18,0% und jener von Services 3,7%. Konkret wird auch die Dividende erhöht und es gibt keinen Grund die langfristige Politik des Unternehmens in Frage zu stellen. Mit 2.14% ist die Dividendenrendite mehr als in Ordnung und ich gehe davon aus, dass diese Kennzahl im 2019 nochmals erhöht wird. Speziell die Nachkäufer, welche der letzten Kaufempfehlung vor weniger als zwei Wochen gefolgt sind, zeigen sich begeistert. Mit einem Zuwachs von über 24% innert einem Jahr geht die Rechnung voll auf für Sie beim 1.7-Milliarden-Franken-Wert.