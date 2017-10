Markstimmung: SMI weit über der 9000er-Marke -- Wall Street: US-Wertschriftenmärkte in absoluter Topform: Dow Jones, S&P 500 Index und NASDAQ auf absolutem Rekordniveau – Technologiewerte sind stark nachgefragt -- Möglichkeit von nur einer Zinserhöhung im 2017 -- Gold knapp über Marke von 1‘300 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘306)! Öl schwingt sich minimal nach oben (51.92 US$) – Align (Börsensymbol: ALGN US): Maximal.

Anlagevorschlag: "Volle Kraft" voraus lautet die Devise beim neuen 20-Milliarden-Franken-Wert aus Basel. Wir sprechen von der Lonza (Börsensymbol: LONN VX), welcher ungewohnte Kräfte an der Schweizer Börse entwickelt. Spannend neben allen guten Zukunftsaussichten ist der Aspekt, dass ausländische Investoren der absoluten XXL-Klasse mit im Spiel sind. Auch ein europäischer Staatsfonds mit fast unerschöpflichen Geldmitteln ist mit im Aktionariat. Jetzt gilt es für Sie, das Spiel am Börsenring von der sicheren Warte aus zu verfolgen. Falls Sie nochmals zusätzliche Akzente setzen möchten, empfehle ich Ihnen, mit gedeckten Calls auf einer Basis von neun Monaten zu agieren. Das aktuelle Kurs-/Gewinnverhältnis ist leicht sportlich, aber im Hinblick auf 2019 sollten Sie diesen Aspekt nicht berücksichtigen. Die Calls würde ich mit einem Ausübungspreis von 270 Franken in Auftrag geben. Damit dieses Unterfangen auch Sinn macht, müssen Sie mindestens 100 Aktien in Auftrag geben. Die Dividendenausschüttung (0.95%) sollten Sie aufgrund der tiefen Quote nicht reinvestieren, auch Sie hätten eine Millionenposition bei der Lonza-Gruppe.