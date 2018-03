Anlagevorschlag: Setzen Sie auf den 54 Milliarden US$ Wert, welcher sich einer mehr als ausgezeichneten Börsenform erfreut. Obwohl das aktuelle Kurs-/Gewinnverhältnis mit 44.50 Punkten recht sportlich daher kommt, dürfen Sie sich nicht verrückt machen lassen, denn schon im 2019 fällt diese Kennzahl auf unter 30 Punkte hinab. Auch in Sachen Umsatzentwicklung dürfen Sie sich auf starke Zahlen freuen. Wird ein Umsatz von 13.418 Milliarden US$ für das Jahr 2018 in Aussicht gestellt, so wird diese Kennzahl sich auf 14.385 Milliarden US$ im 2019 laut meinen Schätzungen erhöhen. Schon mehr als ausgezeichnet ist die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital von 8%, welches sich schon im 2019 auf 43.8% erhöhen sollte. Jetzt verstehen Sie wohl, weshalb ich derart positiv auf diesen Titel zu sprechen bin. Die Finanzstärke ist mehr als beeindruckend. Lassen Sie mich dies mit Fakten untermauern. Aktuelle Umsatzrendite von 16.7%, welche sich auf 17,3% im 2019 erhöhen sollte. Spannender ist hingegen der Sprung in Sachen Nettomarge: von 9.67% auf 12.4%. Einzig bei der Dividendenrendite gilt es Abstriche zu machen: Im 2018 wird diese Kennzahl 1.08% erreichen, bevor ein leichter Sprung auf 1.18% fürs kommende Jahr vorgesehen ist. Ich würde auch als konservativer Investor sehr pragmatisch vorgehen und keine gedeckten Calls in Auftrag geben. Laut meinen Modellen, sehe ich ein Kurspotential von +12% bis zum Jahresende voraus. Gerade ein konservativer Investor ist hier bestens aufgehoben.