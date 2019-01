Markstimmung: SMI knapp unter dem Niveau von 8888 (Aktuell: 8749) - Wall Street: US-Wertschriftenmärkte: -0.36% -- Möglichkeit von nur einer Zinserhöhung im 2019 -- Gold über der Marke von 1‘200 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘289 U$)! Öl schwingt sich nach unten (50.80 US$ ) – Temenos (TEMNSW) kommt zurück – Gedeckte Calls: Gebot der Stunde.

Firma: Julius Bär Gruppe AG (Börsensymbol: BAER SW) ist eine der führenden Private-Banking-Gruppen in der Schweiz wie auch weltweit in allen bedeutenden Finanzzentren vertreten. Die Gruppe, deren Wurzeln bis ins Jahr 1890 zurückreichen, konzentriert sich auf die Vermögensverwaltung und Anlageberatung für private Kunden und auf globales Wealth Management und betreute per Ende Oktober 2018 ein Kundenvermögen von 395 Milliarden Schweizer Franken. Die Bank Julius Bär & Co. AG, eine der bekanntesten Schweizer Privatbanken, ist die bedeutendste operative Gesellschaft der Gruppe. Die angebotenen Dienstleistungen beinhalten sowohl Private Banking, aktive Betreuung von Aktienportfolios, festverzinsliche, gemischte und alternative Anlagen, effiziente Lösungen für die weltweite Abwicklung von Börsengeschäften, Vermögens- und Steuerplanung, administrative Verwaltung und Verwahrung der Wertpapiere als auch Lombardkredite und komplexe Kreditstrukturierungen. Darüber hinaus offeriert der Konzern seinen Kunden bankeigene Researchdaten und Publikationen wie beispielsweise Informationen und Einschätzungen zu aktuellen Themen an den Aktienmärkten. Im Weiteren werden externe Vermögensverwalter und Finanzberater betreut. (Quelle: www.finanzen.net)