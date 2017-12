Wir bewegen uns auf die Feiertage zu, geschätzte Leserschaft, oder diese sich auf uns, alles eine Frage der Einstellung. Es wird Zeit, die Lichter anzuzünden, und das ist hier durchaus symbolisch gemeint: Wir empfehlen Ihnen, während der dunklen Tage regelmässig kleine kulinarische Flämmchen zu entfachen, um die häusliche Laune nicht in kühlfeuchte Trübseligkeit absacken zu lassen. Dabei hilft uns zur Angewöhnung an die bevorstehende Feierpflicht zum Beispiel eine Prise Luxus. Sei dies ein Glas Champagner an einem Dienstagabend oder ein Marron Glacé von Schiesser am Donnerstagmorgen oder beides zusammen am Freitagnachmittag um drei.

Oder Sie holen sich eine luxuriöse Kombination von Meeres- und Landgetier in Ihre gute Stube bzw. Küche. «Surf’n’Turf» (etwa: «Brandung und Grasnarbe») nennen das die Nordamerikaner, die in ihrer Weisheit gerne einen grillierten Hummerschwanz auf ein mithilfe von allerlei Hormonen zu ungeahnter Grösse aufgepumptes und dann angebratenes Rindsfiletmedaillon packen und als fleischgewordenen Trump Tower der Esskultur an den Tisch bringen, um damit unsere kontinentaleuropäischen Mägen in Proteinschockstarre zu versetzen. Wir betrachten es als eine Gnade, geschätzte Leserschaft, dass der «National Surf’n’Turf Day» auf den 29. Februar gelegt worden ist und folglich nur alle vier Jahre daherkommt.

Wir wenden uns auf der Suche nach kulinarischen Lichtblicken stattdessen der traditionellen kantonesischen Küche zu, die bestens ohne derartig pompöse Produktehochstapeleien auskommt. Die Kantonesen packen ihre Fleisch-Meeresfrüchtekombination in hauchdünne Teighüllen und nennen sie Siu Mai oder Shaomai. Oder Shumai, und genauso vielfältig wie die europäisierten Schreibweisen kommen auch die Füllungen dieser chinesischen Ravioliverwandten daher.

Siu Mai geraten Ihnen zweifellos am besten, wenn Sie sie schon einmal in ihrem natürlichen Habitat in einer Dim Sum Hall in Hong Kong oder einer Garküche in Guangzhou probiert haben und die Sehnsucht Sie antreibt, jenes dampfende Erlebnis zu wiederholen. Allen Daheimgebliebenen sei empfohlen, sich auf Youtube einen Film anzuschauen, der die Herstellung von Dim Sum zeigt.

Für das Grundrezept mischen Sie gecuttertes Schweinefleisch und fein geschnittene Crevetten oder Langusten von anständiger Qualität. Hacken Sie frischen Ingwer, Frühlingszwiebeln und Shii-Take-Hüte und geben Sie alles zur Farce. Feingewürfelte Wasserkastanien aus der Dose sorgen für eine interessante Textur. Mit Sojasauce, Pfeffer und einem Spritzer Reisweinessig würzen, zu Kugeln formen und in fast durchsichtig ausgewallte Nudelteigrondellen (gäb’s im Asienladen auch tiefgefroren) pressen, so dass ein oben offenes Päckchen entsteht. In einem Bambuskorb für ein paar Minuten gedämpft und mit einer Reisweinessig-Sojasaucen-Mischung zum Dippen serviert, bieten Ihnen diese kleinen Teigjuwelen ein wunderbares Fernosterlebnis, das den nassgrauen Dezember einen Moment in die Flucht zu schlagen vermag.