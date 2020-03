Lachs-Champion Mowi unter Druck

Markstimmung: SMI unter dem Niveau von 9 333 (Aktuell: 8 670) – Wall Street: US-Wertschriftenmärkte: -5.80% – Möglichkeit von zwei Zinssenkungen im 2020, wird immer wie grösser -- Gold über der Marke von 1 560 US$ pro Unze (Aktuell: 1 626 US$)! Öl schwingt sich nach unten (Aktuell: 31 US$) – Lufthansa ist weiterhin unter Druck – Gedeckte Calls: Gebot der Stundee

Schlagzeilen:

Riesenverlust für Meyer Burger (Börsensymbol: MBTN SW): Freiflug

Verkaufen Sie weiterhin LONZA (Börsensymbol: LONN SW): Aktie unter Druck

UBS unter 9 Franken (8.60 Franken) eine Gelegenheit? Gedeckten Calls auf neun Monate könnte eine starke Idee sein (Gedeckte Calls)

Firma: Mowi ASA (Börsensymbol: MOWI NO) ist ein norwegischer Nahrungsmittelkonzern und gehört zu den größten Produzenten von Zuchtlachs. Die Firma züchtet, verarbeitet und verkauft verschiedene Formen von Fisch. Neben Lachs werden auch unterschiedliche Arten von Weißfisch und Meeresfrüchte gezüchtet und verkauft, sowohl in frischem (naturbelassen, geräuchert, mariniert etc.) als auch in gefrorenem Zustand. Die Firma vermarktet ihre Produkte in Europa, Amerika und Asien; wobei der europäische Markt am größten ist. Zu Marine Harvest gehören die Marken: pieters, the Organic Salmon Co., Rebel Fish, Sterling, Olav`s, Supreme Salmon, Certified Sustainable Seafood, Ducktrap River und Kritsen. The Organic ist auf biologisch gezüchteten Lachs spezialisiert und hat ihren Sitz in Island. Sterling konzentriert sich insbesondere auf handverlesene Sorten und richtet sich an einen exklusiven Kundenkreis. Supreme Salmon ist eine chinesische, Kritsen eine französische Marke. Die Ducktrap River hat ihren Sitz in Belfast, Maine, USA, und bietet in erster Linie geräucherten Lachs zum Verkauf; zu Ducktrap River gehören die Marken Ducktrap, Kendall Brook, Winter Harbor und Spruce Point. (Quelle: www.finanzen.net)

Lachschampion unter Druck: +127.3% in 5 Jahren (Abstossen)

Anlagevorschlag:Jetzt sollten Sie die Papiere von MOWI (Börsensymbol: MOWI NO) zu Kasse machen, denn die Zukunftsaussichten sind aus aktuellen Anlasse nicht mehr intakt. Bei einem aktuellen Kurs-/Gewinnverhältnis von 14.60 ist der Titel nun im historischen Quervergleich leicht überteuert. Ich würde an Ihrer Stelle, Positionen erstmals abbauen, denn die Zukunftsaussichten sind mehr derart spektakulär, wie in der Vergangenheit. Die Umsatzrendite wird sich im 2020 auf 18.7 reduzieren. Schätzung vor zwölf Monaten lag noch bei 23.5% erhöhen. Stark ist die Dividendenrendite, welche im 2020 die Marke von 5.81% erreichen wird. Das Betriebsergebnis (EBIT) im 2016 lag bei 7.71 Milliarden NOK Euro und wird sich bis ins 2020 auf 8.45 Milliarden NOK steigern. Das Kurs-/Gewinnverhältnis wird sich bis im 2022 auf knapp 13 Punkte einpendeln, was nicht mehr Schnäppchenterritorium darstellt. MOWI ist die Nr.1 in Sachen Marktkapitalisierung in diesem Sektor. Jetzt ist die Zeit gekommen sich von diesem Titel zu verabschieden, wo Sie derart viel Freude hatten.

Anlagestrategie: Abstossen unter allen Marktumständen

Fazit: Jetzt gilt es die Papiere abzustossen!

Leserfragen: money@azmedien.ch