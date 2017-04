Ich weiss, Ostern ist vorbei. Doch hier im katholischen Kolumbien ist die „Semana Santa“ ein so grosses Ding, dass mich das Thema nach wie vor beschäftigt. Auch in vielen Schweizer Haushalten dürfte Ostern noch nicht ganz abgeschlossen sein. Bestimmt liegen noch ein paar unvertätschte Eier und unversehrte Schoggihasen in den Stuben.



So war das zumindest, als ich klein war. Damals reichte mein Schoggihasen-Reservoir jeweils fast bis Weihnachten. Und meine drei Schwestern waren neidisch, weil ich von meinem Götti immer den grössten Hasen geschenkt bekommen habe. Danke, lieber Götti!

In Kolumbien sehen österliche Kindheitserinnerungen anders aus. Zumindest wird das bei einem kleinen unschuldigen Mädchen im Engelskostüm so sein, das wir diese Woche beobachteten. Das Engelchen mit den pechschwarzen Haaren war Teil einer Osterzeremonie, zu der es so gar nicht passte: brutal, blutig – und alles andere als unschuldig.

Städte, Landschaften, Fahrer-Selfies: Thomas Schlittlers Woche 99 in Bildern: