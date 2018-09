Firma: Adobe Systems Inc. (Börsensymbol: ADBE US) ist ein US-amerikanisches Softwareunternehmen. Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Systems Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (Quelle :www.finanzen.net)

Anlagevorschlag: Lassen Sie sich nicht verrückt machen von Brokerberichten, dass die Erfolgsstory des US-Softwarespezialisten zu Ende geht, obwohl die Aktie um 76,8% innerhalb eines Jahres an Wert zugelegt hat. Der 135-Milliarden-US$-Wert befindet sich in einer ausgezeichneten Verfassung und brilliert mit überproportionalen Ertragszuwächsen, welche im 2021 einen ersten Höchststand erreichen werden. Aktuell wird der Performance Star zu einem sportlichen Kurs-/Gewinnverhältnis von 52 Punkten gehandelt, welches sich per 2020 auf 35,8 Punkte reduzieren sollte, was eine Sensation darstellen würde. Ausgesprochen gut ist schon heute die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital von 32,9%, welche sich im bis ins 2021 auf 35,8% erhöhen sollte. Auch die sonstigen Finanzkennzahlen zeigen steil nach oben und daher gilt die Devise auch für den konservativen Investor, zusätzliche Positionen zu erwerben. Lag der EBIT im 2016 bei 1980 Millionen US$, so wird sich diese Kennzahl auf 5402 Millionen US$ bis ins 2020 erhöhen. Dafür erhalten Sie bislang keine Dividendenausschüttung, was aber mehr als vernachlässigbar ist. Zum Schluss sei eines vermerkt: Lag der Umsatz im 2015 bei 4796 Millionen US$, so erwarte ich für 2020 einen Wert von über 12'322 Millionen US$. Der Einsatz von gedeckten Calls macht keinen Sinn und ist nicht opportun, da die Aufwärtstendenz mehr als ausgeprägt ist.