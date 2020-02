Sensationelles Spezialpharmaunternehmen: +159.5% in 5 Jahren

Walt Disney (Börsensymbol: DIS US) in Topform (Halten)

Anlagevorschlag: Halten Sie auf jeden Fall durch bei den Papieren von VIFOR (Börsensymbol: VIFN SW): Wichtig erscheint mir nun aus Ihrer Warte, dass Sie mit gedeckten Calls weiterhin agieren. Hier steht weiterhin ein Ausübungspreis im Vordergrund: 180 Franken. Entscheidend bei diesem Unterfangen ist eine mögliche lange Laufzeit der Optionen, welche ich auf den Dezember 2020 weiterhin terminieren würde. Dadurch erhalten Sie auch als Privatanleger ein mehr als sensationelles Risiko-/Renditeprofil, welche Ihren höchsten Ansprüchen genügt. Wichtig ist, dass Sie in jedem Fall die Dividende, welche Sie in diesem Jahr erhalten, nicht reinvestieren. Die Dividendenrendite liegt bei 1.11% für das kommende Jahr. Per 2020 liegt das Kurs-/Gewinnverhältnis bei sportlichen 39 Punkten. Erst im 2022 fällt das Kurs-/Gewinnverhältnis auf attraktive 28 Punkte. Es ist entscheidend, dass Sie permanent mit gedeckten Calls agieren. Das 12-Milliarden-Franken-Papier ist bestens geeignet für den konservativen Investor. Mit Interesse wird verfolgt, dass immer mehr internationale Top-Anleger hier mit im Spiel sind. Wichtig: Die Dividendenrendite sollten Sie auf keinen Fall reinvestieren, sondern als natürlichen Puffer auf Ihrem Konto stehen lassen. Der SMI-Index machte um 21.7% vorwärts, während VIFOR in der gleichen Periode einen Zuwachs von 48.90% erzielen konnte. Matchentscheidend: Die Banken werden weiterhin gezwungen, ihre Gewinnschätzungen bei der Vifor Holding für das kommende Jahr massiv nach oben zu schrauben. Das Kursbild ist mehr als hervorragend.