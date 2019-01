Markstimmung: SMI über dem Niveau von 8888 (Aktuell: 8957) - Wall Street: US-Wertschriftenmärkte: +0.22% -- Möglichkeit von nur einer Zinserhöhung im 2019 -- Gold über der Marke von 1‘200 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘280 U$)! Öl schwingt sich nach unten (52.34 US$ ) – SwissLife Holding (Börsensymbol: SLHN SW) begeistert– Gedeckte Calls: Gebot der Stunde.

Firma: Logitech International S.A. (Börsensymbol: LOGN SW) ist ein Schweizer Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Computerprodukten und Software spezialisiert hat. Die Produkte des Unternehmens umfassen Mäuse, Tastaturen, Webcams und PC-Headsets, Fernbedienungen sowie anderes PC- und Gaming-Zubehör. Im Vordergrund der Unternehmensstrategie stehen Innovation und Qualität und das Unternehmen legt bei der Entwicklung seiner Peripheriegeräte großen Wert auf die Verarbeitung wichtiger Schlüsseltechnologien. Sämtliche Produkte des Unternehmens werden als letzte Schnittstelle zwischen Benutzer und dem PC, der Spielkonsole oder dem digitalen Musik- oder Unterhaltungssystem verstanden. Die Peripheriegeräte, teils mit Kabel, teils ohne, werden im Wesentlichen für die Segmente PC-Navigation, Gaming, Internetkommunikation und Programmsteuerung entwickelt und realisiert. Logitech gehört zu den führenden Ausstattern seiner Branche und agiert auf dem internationalen Markt. Unter dem Dach der Holding-Gesellschaft sind zahlreiche Tochtergesellschaften und Beteiligungen tätig. Zu den wichtigsten gehören Logitech Inc., Logitech Asia Pacific Limited, Logitech Technology Co. Ltd. Und Logitech Europe S.A., die ihre Aktivitäten auf Produktentwicklung sowie den weltweiten Vertrieb konzentrieren. (Quelle: www.finanzen.net)

Anlagevorschlag: Nachdem ich bei weit über 45 Franken pro Aktie zum Verkauf geraten habe, gilt es nun bei 35 Franken wieder eine Position aufzubauen. Speziell das letzte Quartal im 2018 vermag die letzten Zweifler zu überzeugen. Nebst der eigentlichen Kauftransaktion gilt es einen Call mit einem Ausübungspreis von 36 Franken auf den Dezember 2019 Termin in Auftrag zu geben. Seien Sie sich dessen bewusst, dass Sie noch in den Genuss einer Dividendenausschüttung im Laufe der Optionsfrist kommen. Dadurch steigern Sie Ihre Investmentrendite nochmals zusätzlich. Ich bevorzuge dieses Vorgehen, weil Sie dadurch ein mehr als optimales Risiko-Renditeprofil erhalten. In Sachen Kurs-/Gewinnverhältnis kann ich auch erstmals Entwarnung geben. Per 2021 fällt diese Kennzahl auf unter 18 Punkte. Auf dieses Datum hin, sollte die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital bei über 26.2% liegen, was ein extrem starker Wert für ein Technologieunternehmen darstellt. Um das Investment perfekt abzurunden, gilt es auf permanenter Basis mit Calls zu agieren. Dadurch reduzieren Sie schrittweise Ihren Einstandskurs über die Jahre hinweg.