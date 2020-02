US-Telekommunikationsbetreiber mit neuem Rekord: +165,6 Prozent in 5 Jahren

Markstimmung: SMI über dem Niveau von 10 444 (Aktuell: 11 095) - Wall Street: US-Wertschriftenmärkte: +0.31% -- Keine Zinssenkung im 2020 -- Gold über der Marke von 1 400 US$ pro Unze (Aktuell: 1 568 US$)! Öl schwingt sich nach oben (50.58 US$) – US Technologietitel sind eine Sensation -- Gedeckte Calls: Gebot der Stunde.

AMS (Börsensymbol: AMS SW) mit starken Zahlen (Geniessen)

Home Depot (Börsensymbol: HD US): Rekord (Nachladen)

LVMH (Börsensymbol: MC FP) ist eine Wucht (Nachladen)

Firma: Die American Tower Corporation (Börsensymbol: AMT US) entwickelt und betreibt Sende- und Funktürme sowie Antennensysteme. Das US-amerikanische Unternehmen besitzt einige zehntausend Sendeanlagen sowie Funkmasten und bietet seine Dienste vorrangig für Kunden in den USA, Mexiko, Brasilien und Indien an. Im Portfolio enthalten ist das Leasing der Kommunikationstürme. Sie stellen Platz für Sendeeinrichtungen jeglicher Art bereit – von Fernsehinstallationen über Radioübertragungsanlagen bis zu Radareinheiten. Das Infrastrukturangebot für Sendeanstalten, Telekommunikationsunternehmen und Service Provider umfasst auch Antennensysteme, die entweder in Gebäuden installiert oder im Freien verteilt werden. Schließlich betreiben die Bostoner Spezialisten Dachlösungen dort, wo Türme gegebenenfalls keine Option darstellen – etwa in Städten. (Quelle: www.finanzen.net)