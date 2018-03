Waschen, Schleifen, Spachteln, Malen: Mit diesen und weiteren Tätigkeiten werden in der Stiftung Wendepunkt Fensterläden renoviert. Dabei trainiert und fördert sie – unter fachlicher Anleitung – Menschen in beruflichen Integrationsprozessen. Ziel ist es, dass sie wieder Fuss fassen im ersten Arbeitsmarkt. Asylbewerber finden hier zudem eine Beschäftigung und eine Tagesstruktur. Gleichzeitig ist das Angebot der Fensterladenrenovation aber auch eine werterhaltende Investition für die Auftraggeber.

Umfassende Arbeiten an den Holz- Fensterläden

Um die Arbeiten einwandfrei ausführen zu können, beraten die Fachleute zunächst vor Ort. Schliesslich ist jedes Haus anders. Aufgrund des Ausmessens und der Besprechung mit dem Kunden erstellt der Bereichsleiter eine unverbindliche Offerte. Wird der Auftrag bestätigt, werden die Fensterläden von einem Verantwortlichen der Stiftung mit Sozialhilfebezügern fachgemäss demontiert und abtransportiert. Im Betrieb waschen sie diese. Danach schleifen sie von Hand und mit Schleifmaschinen die Fensterläden. Dieser Arbeitsschritt erweist sich für das Produkt nachhaltiger als das Ablaugen. Beschädigte Fensterläden spachtelt das Team und ersetzt defekte Holzteile. Danach imprägniert, grundiert und streicht es von Hand mehrmals die Fensterläden. Dabei gibt es bei der Farbwahl kaum Einschränkungen. Am Schluss werden die wie neu aussehenden Läden wieder zu den Kunden gebracht und eingehängt. Vom Abholen bis zum Wiederaufhängen der Läden dauert es rund vier Wochen.

Service neu auch für die Region Aargau West

Seit über sechs Jahren bietet die Stiftung Wendepunkt diese Dienstleistung an. In dieser Zeit hat das Team rund 3700 Fensterläden wieder auf Vordermann gebracht. Wendepunkt hat nun ihre Kapazität im Bereich Fensterladenrenovation aufgrund der positiven Kundenrückmeldungen weiter ausgebaut. Seit dem Mai 2017 können die Fensterläden auch in Oftringen im gleichen Qualitätsstandard renoviert werden. Je nach Wohnregion werden die Fensterläden in Wettingen oder Oftringen bearbeitet.

In vieler Hinsicht gut

Die Vorteile einer Fensterladenrenovierung liegen auf der Hand. Sie erhält die Substanz und durch den gemalten Farbanstrich wird die Lebensdauer verlängert. Holzfensterläden kommen oft bei älteren Häusern vor. Ausserdem verbietet der Denkmalschutz gerade in Städten das Ersetzen alter Fensterläden durch Produkte aus Aluminium. Holzfensterläden sind zudem ökologischer als Aluläden und weisen bei Regen einen geringeren Geräuschpegel auf als Aluläden oder -storen. Ein weiterer Aspekt: Die Aufträge tragen zu einem sinnvollen Arbeitsalltag von Sozialhilfebezügern bei. Sie führen sämtliche Arbeiten unter Anleitung von Fachpersonal aus. Ihnen bereitet das Arbeiten an den Fensterläden viel Freude. Die verschiedenen Arbeitsschritte sind abwechslungsreich. Am Ende des Tages können sie sehen, was sie geleistet haben. Das tut ihnen gut – und den Fensterläden der Kundschaft.