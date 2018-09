Schon von weitem sticht der runde Turm im Weiler Sulzbann bei Densbüren hervor. «Viele denken, wir haben einfach ein Silo auf dem Hof», erklärt Yolanda Hug, die sich mit der Gründung der Firma Kräuterwerk im Strohturm ihren Traum erfüllt und ihre Leidenschaft für Kräuter zum Beruf gemacht hat. Allerdings irritieren beim Näherkommen die Holzverkleidung und die Grösse. Und eine so liebevoll gestaltete Terrasse findet sich selten vor Silos. Was steckt also in dem runden Gebäude? Das wird beim Betreten klar, wenn der Geruch – eine Mischung aus Kräutern und Naturmaterialien – sämtliche Duftrezeptoren vereinnahmt und die Nase versucht, den Duft in seine Facetten zu zerlegen. Denn im unteren Bereich des Turmes befindet sich der Hofladen und Kursraum, in dem Yolanda ihre selbst angebauten Kräuter veredelt: zu Sirupen, Teemischungen, Likören, Essig, Ölen, Essenzen, Duftkissen, Naturkosmetik usw. Im oberen Teil, zu dem eine schmale Treppe führt, befindet sich hauptsächlich das Lager, wo die Kräuter aufbewahrt werden. «Der Bau war für alle Handwerker eine Herausforderung», so die Kräuterfachfrau, «sie mussten Eckiges in Rundes bringen und haben es in bester Manier geschafft.» Vier Öffnungen mit durchgehenden Glasfenstern sorgen dafür, dass es im Inneren schön hell ist. Steht man an einem dieser Fenster, wird klar, wie dick die Aussenwand ist. Nämlich gut eineinhalb Meter. «Und da ist fast nur Stroh drin», erklärt Yolanda und erntet meist erstaunte Blicke. «Das war die Voraussetzung für unser Multifunktionsgebäude. Wir wollten baubiologisch bauen, mit natürlichen Materialien für den Putz und Stroh als Dämmstoff. Und ohne lange Anfahrtswege. Sozusagen vom Feld auf den Bau. Denn das Stroh stammt aus Eiken. Insgesamt wurden 125 Strohballen verarbeitet. » An dieser Stelle hagelt es normalerweise Fragen nach Schimmel oder nach strohliebenden Mäusen. Yolanda gibt die Antworten mit einem Schmunzeln vorweg. «Wir haben keine Mäuse eingeschlossen und auch keinen Schimmel, da alles fachmännisch – lückenlos und gut verkleidet – abgeschlossen und verputzt ist. Das ist bei so einem Gebäude sehr wichtig. Es besteht auch keine erhöhte Brandgefahr.» Stroh wird in der Schweiz bereits seit Jahrtausenden als biologischer Dämmstoff eingesetzt. Aufgrund des grossen Interesses an Nachhaltigkeit und Wohnhygiene wird das atmungsaktive Naturmaterial wieder vermehrt nachgefragt. Tatsächlich weist Stroh eine sehr gute CO2- Bilanz auf und hat eine sehr gute Dämmwirkung. Zudem steckt in ihm sehr wenig graue Energie, da der Lowtech-Baustoff nicht aufwendig industriell hergestellt werden muss. Durch die gute Dämmwirkung kann der Heizenergiebedarf sogar auf Passivhausstandard gesenkt werden. Besonders für die Lagerung ist die konstante Temperatur von grossem Vorteil. Im Sulzbanner Strohturm ist die Dämmwirkung sogar so gross, dass Yolanda oftmals nur über verlangsamtes Internet verfügt. «Aber ich bin hier ja auch zum Verarbeiten. » Alles in allem sind die Kosten für ein mit Stroh gedämmtes Ökohaus etwa gleich denen eines konventionell gebauten Holzelementhauses. Unbezahlbar jedoch ist der Beitrag für die Gesundheit – und die Umwelt.