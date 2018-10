Die schwankende Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist eine der grössten Herausforderungen der Energiewende. Insbesondere bei der Wind- und Sonnenenergie, aber auch bei der Wasserenergie fällt der Energieertrag unregelmässig an. Entsprechend braucht es Lösungen, die schwankenden Stromproduktionen ins Energiesystem zu integrieren und eine stabile Versorgung zu gewährleisten. Eine Möglichkeit ist die Sektorenkoppelung, bei der die Bereiche Strom, Wärme und Mobilität über Power-to-X-Anlagen verbunden werden. Heisst: Der Stromsektor wandelt Strom in Zeiten eines Überangebots in Wärme (Power-to-Heat), in Gas (Power-to-Gas) oder in flüssige Kraftstoffe (Power-to-Liquid) um und stellt diese dem Wärme- oder Verkehrssektor zur Verfügung.

Verkehrsbereich dekarbonisieren

«Eine Koppelung der Sektoren Strom und Mobilität über eine Power-to-Liquid- oder Power-to-Gas-Anlage ist eine ergänzende Alternative zur Elektromobilität, um den Verkehrsbereich zu dekarbonisieren», so Christian Bach, Abteilungsleiter Fahrzeugantriebssysteme bei der Empa, der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt. Auch Roger Pfammatter von der Schweizerischen Wasserwirtschaft sieht Potenzial in der Umwandlung von überschüssigem Strom: «Power- to-X-Anlagen sind trotz teilweise erheblichen Energieverlusten eine interessante Option.» Gleichzeitig betont er: «Aktuell sind jedoch die mit Abstand wirtschaftlichsten und effizientesten Formen der Speicherung die Speicher der Wasserkraft: als Saisonspeicher die Speicherseen und als Tagesspeicher die Pumpspeicherwerke, mit denen Wasser in höher gelegene Seen gepumpt und bei Bedarf wieder zu Strom turbiniert werden kann.» Ein Zustand, der allerdings nicht so bleiben muss. Christian Bach: «Zurzeit liegt der Wirkungsgrad einer Power-to-Gas-Anlage bei rund 50%. Technisch ist in diesem Bereich aber einiges machbar, insbesondere durch Skaleneffekte und die Optimierung des Gesamtsystems. Damit lassen sich Wirkungsgrade gegen 70% erreichen.» Zum Vergleich: Der Wirkungsgrad eines Pumpspeicherkraftwerks beträgt ungefähr 75%.

Erste Leuchtturmprojekte

Eine grosse Hürde sieht Christian Bach in der Wirtschaftlichkeit: «Heute kostet die Erstellung von Power-to-Liquid- oder -Gas-Anlagen viel Geld. Wasserstoff oder synthetisches Gas ist deswegen pro Energieeinheit zwei- bis dreimal so teuer wie Benzin oder Diesel.» Es werde in diesem Bereich aber sehr viel Forschung betrieben. Technologische Fortschritte würden erzielt, sodass die Kosten mittelfristig durchaus auf das Niveau von Benzin und Diesel gesenkt werden könnten.