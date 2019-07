Treffpunkt: 9 Uhr bei der Talstation Weissensteinbahn

Wanderdaten: 13.6 km 634 m Aufstieg, 836m Abstieg.

Reine Wanderzeit: 4:15 Stunden.

Ankunft: ca. 15.30 Uhr Marktplatz Grenchen, Anschlussmöglichkeiten für Bus und Bahn.

Wanderfreuden: Wir wandern westwärts der Sonne entgegen. Nach dem strengen Aufstieg auf den Weissenstein geniessen wir auf der Jurakette den fantastischen Ausblick übers Mittelland bis hin zu den Alpen.

Wanderleitung: Matthias Kunz

Zeitungswanderer: Balz Bruder, Chefredaktor «Solothurner Zeitung»; Silvana Schreier, Redaktorin «Oltner Tagblatt»; Raphael Karpf, Stagiaire «Solothurner Zeitung»

Prominente Gäste: Stefan Hug, Kantonsrat SP SO; Remo Bill, Kantonsrat SP SO; Urs Unterlerchner, Kantonsrat FDP SO; Thomas Studer, Kantonsrat CVP SO; Stefan Hug-Portmann, Gemeindepräsident SP Biberist; Anita Panzer, Gemeindepräsidentin FDP Feldbrunnen-St. Niklaus; Urs Huber, Kantonsrat SP SO

Schwierigkeitsgrad: schwierig, 4/5