Die Wahlen ins «Stöckli» fanden in Graubün­den seit dem Jahr 1848 kaum je so viel Beachtung wie im laufen­den Jahr. Das lag in der Vergan­genheit vor allem an der Aus­gangslage. Nach der Gründung des Bundesstaats im Jahr 1848 waren die beiden Bündner Sitze im Ständerat zunächst alleinige Sache der FDP.

Auch danach wurde die Bündner Delegation vor allem durch parteipolitische Konstanz geprägt. Von 1864 bis 1935 stell­ten stets Freisinn und Katho­lisch-Konservative die beiden Ständeräte. Von 1935 bis 2011 waren die Bündner Demokraten - die spätere SVP und heutige BOP-zusammen mit der heuti­gen CVP am Zug. Seit 2011 sit­zen die FDP mit Martin Schmid und die CVP mit Stefan Engler in der kleinen Kammer. Beide Bisherigen treten bei den Wah­len vom Oktober wieder an.

Und plötzlich warens fünf

Die bisherigen Angriffe auf die gut 170-jährige Allianz von FDP, CVP und BOP in der Bündner Vertretung verpufften meist-in der Regel war es die SP gewesen, die nach einem der Mandate ge­griffen hatte. Bei den Wahlen 2019 ist die Ausgangslage aber höchst unübersichtlich. Erst schickte die SP Jon Pult ins Ren­nen, dann folgte die Kandidatur der Jungen Grünliberalen Geral­dine Danuser.

Später nominierte die SVP - als Reaktion auf eine Listenver­bindung der bürgerlichen Mitte bei den Nationalratswahlen im Kanton (siehe Artikel links)-Va­lerie Favre Accola als Stände­ratskandidatin. Zuletzt meldete der Parteilose Timo Stammwitz seine Ambitionen an.

Auch wenn in Graubünden derzeit viele Fachleute davon ausgehen, dass sich an der aktu­ellen Besetzung der Ständerats­delegation nichts ändern wird: Eine Überraschung von histori­schem Ausmass ist bei dieser Ausgangslage möglich.