Tatsächlich ist auf nahezu allen Ebenen der Gesellschaft momentan ein Umdenken spürbar. Immer mehr Menschen legen Wert auf einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt. Sie trennen ihren Abfall und tauschen ihr Auto für kurze Strecken gegen das Velo ein. Sie essen bewusst weniger Fleisch, praktizieren vermehrt Yoga und versuchen, Computer, Handy & Co. nicht mehr gar so viel Bedeutung zuzumessen. Dem eigenen ökologischen Fussabdruck zuliebe entscheidet sich manch einer heutzutage gegen weite Flugreisen und für Ferien im eigenen Land. Statt nach Laos geht es an den Lago Maggiore, das aufregende Sydney weicht dem idyllischen Wanderparadies im Graubünden und atemberaubende Höhen lassen sich nicht nur im Himalaya, sondern bekanntlich auch im Berner Oberland erklimmen.

Ferien machen kann man selbstverständlich auch wunderbar in den eigenen vier Wänden, vorausgesetzt, man hat ein heimeliges Zuhause, in dem man sich zu 100 Prozent wohlfühlt. Folgen Sie dem Trend und investieren Sie in den Bau eines Holzhauses – die vielen Vorteile haben wir in diesem Artikel für Sie zusammengestellt.

Nachhaltige Wohnkonzepte

Was natürlich ist, ist zurzeit „in“. Das gilt nicht nur für unser Essen, unseren Lebensstil oder unsere Urlaubsziele, sondern genauso für die Art, wie wir wohnen. Nachhaltige Wohnkonzepte erfreuen sich in den letzten Jahren größter Beliebtheit. Man denke an die so genannten Nullenergie-, Plusenergie- oder Passivhäuser – oder die komplett auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Wohnungen im Green City in Zürich.

Aus ökologischer Sicht erlangt das Holzhaus die volle Punktzahl – unter anderem deshalb, weil sein Rohstoff stetig nachwächst. Um zu gedeihen, benötigt ein Baum lediglich Sonne, CO2 und Wasser. Im Vergleich zu anderen, herkömmlichen Baumaterialen muss für die Gewinnung, Verarbeitung und den Transport von Holz relativ wenig Energie aufgewendet werden. Zudem wird bei vielen Schweizer Anbietern darauf geachtet, dass der Rohstoff aus heimischem Anbau stammt. Auch dadurch wird ein Beitrag an die Schadstoff-Reduktion in der Umwelt geleistet, da Transportwege möglichst kurzgehalten werden. Es entsteht zudem kaum Abfall. Sollte ein Holzhaus irgendwann seinen Dienst getan haben und abgerissen werden, kann der natürliche Rohstoff ganz einfach in den ökologischen Kreislauf zurückgeführt werden.

Gesundheitliche Aspekte

Mit dem Bau eines Holzhauses die Umwelt im Blick zu haben, ist toll. Doch es geht um mehr. Die meisten Menschen wünschen sich, möglichst gesund ein hohes Alter zu erreichen. Wer gesund isst, nicht raucht und genügend Sport treibt, hat gute Chancen. Leider ist vielen von uns bis heute jedoch noch zu wenig bewusst, dass gesundes Wohnen mindestens genauso wichtig ist wie Ernährung und Bewegung. Hersteller von Holzhäusern tragen genau diesem Aspekt Rechnung und richten ihre Angebote an ökologisch verantwortungsvolle Menschen – und an besonders Gesundheitsbewusste.

Bisher haben nur rund 30 Prozent der Bauherren auch ökologische Faktoren im Blick, wenn es um die Errichtung des eigenen Hauses geht. Das ist schade, denn bei herkömmlichen Bauweisen können gefährliche Schadstoffe direkt über die verwendeten Materialien in die Umwelt gelangen und unangenehme Folgen für die Bewohner nach sich ziehen. Wer in Kontakt mit schädlichen Substanzen kommt, reagiert nicht selten mit einer Vielzahl an Beschwerden. Diese reichen von einem Gefühl des Unwohlseins über Atemwegsprobleme bis hin zu Ausschlägen und Allergien.

Manchmal entfalten die Substanzen aber auch schädliche Auswirkungen, ohne dass der Betroffene direkt etwas davon mitbekommt. Man denke zum Beispiel an Formaldehyd oder andere flüchtige Stoffe, die in vielen Baumaterialien enthalten sind und über Jahre hinweg schleichend an die Luft im Inneren der Wohnung abgegeben werden. Besser ist es also, die schädlichen Stoffe kommen gar nicht erst ins Haus und man setzt von vornherein auf das Naturmaterial Holz.

Nachhaltig und preiswert bauen

Wer ein Holzhaus bauen möchte, kann dem bevorstehenden Bauprojekt gelassen entgegensehen – sogar in Bezug auf den Kostenfaktor. Bereits ab CHF 400 000 kann der Bau eines soliden Einfamilienhauses aus Holz mit mehr als 150 Metern Grundfläche und vier bis fünf Zimmern realisiert werden. Wer etwas tiefer in die Tasche greift, kann dafür sorgen, dass sein natürliches Holzhaus zudem im Einklang mit aktuellen Minergie-Standards gebaut wird. Die Baukosten für Minergie-Häuser fallen zwar rund 10 bis 15 Prozent höher aus als bei herkömmlichen Holzhäusern. Aber: Die Investition wird hinterher belohnt. Wer ein Holzhaus bauen will, dass den Minergie-Standards entspricht, legt einmalig einen grösseren Betrag auf den Tisch. Dafür darf er sich in Zukunft über deutlich geringere Energiekosten freuen: Ein Minergie-Holzhaus verbraucht nämlich bis zu 60 Prozent weniger Energie als ein „gewöhnliches“ Haus.

Ein Holzhaus bauen – auch etwas für Sie?

Wie Sie sehen, gibt es vielerlei Gründe, die für ein Haus aus Holz sprechen. Sei es, weil Sie der Umwelt Sorge tragen, beim Bauprozess Zeit und Geld sparen möchten oder Ihnen ein gesundheitsförderndes Wohlfühlklima besonders am Herzen liegt. In der untenstehenden Liste haben wir die zehn wichtigsten Vorteile für Sie zusammengetragen. Die Redaktion haben die zehn Argumente mehr als überzeugt. Sie auch? Wenn Sie gesundheitsbewusst, natürlich und preisgünstig bauen möchten, dann raten wir Ihnen, jetzt auf Nachhaltigkeit zu setzen und ein Holzhaus zu bauen. Viel Erfolg!

Holzhaus: 10 Vorteile auf einen Blick