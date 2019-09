Die Ursachen der AMC liegen in einer frühkindlichen Entwicklungsstörung im Mutterleib, die sich etwa in der 8. bis 11. Schwangerschaftswoche abspielt und durch eine neurologische Fehlentwicklung gekennzeichnet ist. Infolgedessen kommt es zu einer gestörten Muskelentwicklung (bindegewebige Umwandlung, Hypoplasie, Nichtanlage), welche die funktionsgerechte Ausformung der Gelenke behindert.

Sie ist eine Senkrechtstarterin. Bereits mit 13 Jahren schwimmt Nora Meister an der EM in Funchal zweimal ins Finale. „Der Gewinn einer Medaille blieb mir in Portugal allerdings noch verwehrt“, erinnert sich die zierliche Lenzburgerin, die mit einer Hörbehinderung sowie einer Versteifung der Gelenke namens „Arthogryposis multiplex congenita“ auf die Welt gekommen ist. Tempi passati. Zwei Jahre später feierte das Schwimmtalent aus dem Aargau an der Para-EM in Dublin gleich dreifach: Erst der Titel im 100 m Rücken-Wettbewerb, zwei Tage später die Silbermedaille im 100 m Freistil-Rennen und zum Abschluss – sozusagen als Zugabe – eine weitere Goldmedaille im 400 m Freistil-Rennen. Und an den Para Swimming Finals, die Anfang Juni dieses Jahres in Berlin stattgefunden haben, kam es noch besser: Mit 2:52.43 stellte die Schwimmerin vom Schwimmclub Aarefisch Aarau über 200m Rücken einen neuen Weltrekord auf. Damit unterbot die Sportschülerin der Alten Kantonsschule Aarau die bisherige Bestmarke um 2 Sekunden und holte den Sieg. Zudem gewann sie die Jugendwertungen über 200m und 400m Freistil sowie 100m Rücken mit neuen persönlichen Bestzeiten.

16 Stunden Training pro Woche

Ein Medaillensegen, mit dem die Paraschwimmerin, die seit ihrem achten Lebensjahr schwimmt, mit neun in den Schwimmclub Aarefisch eingetreten ist und heute rund 16 Stunden pro Woche trainiert, nie gerechnet hätte. „Als ich im Ziel über 200 m Rücken die Zeittafel sah und die Zeit weit unter meiner persönlichen Bestleistung lag, glaubte ich meinen Augen kaum“, erinnert sich die frischgebackene Weltrekordhalterin. Doch damit nicht genug. Auch in ihren anderen Paradedisziplinen, 200 und 400m Freistil sowie 100m Rücken, gewinnt sie die Jugendwertungen – wieder mit persönlichen Bestzeiten. Eine grossartige Leistung für eine so junge Sportlerin. Auch mental. Sie habe schon Wettkämpfe gehabt, die nicht so gut gelaufen seien, weil sie sich selber zu viel Druck gemacht habe. „Dieses Mal habe ich mich bewusst darauf vorbereitet und mir gesagt, dass es auf keinen Fall am Kopf scheitern darf.“