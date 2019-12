Festlich gewürzt

Unverwechselbar duftende Gewürze künden jedes Jahr die Advents- und Weihnachtszeit an. Das ist kein Zufall, sondern hat einen historischen Hintergrund. Zimt, Muskat, Ingwer und weitere Aromen spielten in der Geschichte der Menschheit eine wirtschaftliche, politische und religiöse Rolle. Zusätzlich zu ihrer Verwendung zur Geschmacks- und Lebensmittelkonservierung werden auch heute noch viele Gewürze als Arzneimittel eingesetzt. Auffallend ist nämlich, dass die typisch weihnachtlichen Gewürze einen hohen Anteil an ätherischen Ölen enthalten, die beispielsweise die Verdauung fördern, den Appetit anregen oder die Abwehrkräfte stärken. Darüber wussten im Mittelalter vor allem die Mönche und Nonnen Bescheid: Sie studierten die Schriften der Antike und der Araber und pflanzten in ihren Klostergärten allerlei Gewürze an, von deren Heilkraft sie überzeugt waren.

Die wichtigsten Weihnachtsgewürze