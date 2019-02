Ein Reich für die Hühner

Idyllisch am Rand des Dorfes das 1100 m2 grosse Paradies der Familie. Johanna Radecke ist bekennende Selbstversorgerin. «Ich liebe meinen Garten mit all seinen Arbeiten. Das bedeutet für mich Entspannung. Eine Stunde jäten ist mehr wert als eine Stunde im Supermarkt. Ich kaufe deshalb meistens nur die Grundnahrungsmittel ein», erklärt Johanna Radecke. In ihrem so wilden wie gepflegten Garten wachsen Gemüse, Obst und Beeren in Hülle und Fülle, selbst im Winter. Ein Teil ist umzäunt für die Hühner. «Der Zaun dient zum Schutz vor Marder und Fuchs», erzählt Noel, während er Lala streichelt. Diese Hühner sind glückliche Tiere. In ihrem Gehege haben sie alles, was sie gerne mögen, sogar Büsche, um sich zu verstecken, und ein überdachtes Sandbad. Der kleine Stall, der ihnen in der Nacht Schutz bietet und in dem sie ihre Eier legen, ist liebevoll von Kinderhand dekoriert. Ronja öffnet die Tür und zeigt auf frisch gelegte Eier. Sie greift nach einem kleinen Ei. «Schau einblaues Ei. Dieses ist von Frau Geier.

Die Eier sind immer blau und klein. Aber sie schmecken sehr gut.» Frau Geier ist ein Araucana-Huhn. Das besondere an diesen Hühnern ist, dass sie meist schwanzlos sind und blaugrüne bis türkisfarbene Eier legen.

Schon Johanna Radecke ist mit Gegacker aufgewachsen. Deshalb hat sie vor ein paar Jahren eine Hühnerfamilie gekauft. «Für mich gehören die Hühner zur Familie. Zudem sorgen sie dafür, dass ich weniger Gras mähen muss, und schenken Eier, was zum Gedanken der Selbstversorgung gehört.» Ihre sieben Araucana- und Marans-Hühnerdamen werden nicht im Kochtopf enden, sondern leben glücklich als Eierlieferantinnen.