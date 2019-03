Die Anfänge des Aargauer Weinbaus finden sich in der Römerzeit. Auch wenn es keine schriftlichen Belege dafür gibt, kann man aufgrund von Spuren von Trauben bei Ausgrabungen sowie Funden von Vasen, Schalen und Trinkgefässen in den Römerlagern von Windisch, Augst und Zurzach auf Weinanbau schliessen. Ausserdem scheint es gesichert, dass die Römer ihre Trinkkultur im restlichen Europa verbreitet haben und in der Provinz nicht plötzlich abstinent geworden sind. Naheliegend ist auch, dass der Wein im Umfeld des Legionärslagers Vindonissa nicht in den benötigten Mengen mühsam aus Italien angeschleppt worden ist.

Urkundlich wurde der Rebbau im Aargau erstmals im Jahr 1023 erwähnt. In der «Acta Murensia», einem Dokument über die Gründung und die Entwicklung des Klosters Muri aus dem Jahr 1160, finden sich schon detaillierte Schilderungen über die Rechte und vor allem Pflichten der Bauern, welche die Reben im Auftrag des Klosters Muri bewirtschafteten, sowie Definitionen zu Anforderungen an Bodenbearbeitung, Bepflanzung, Düngung und Rebschnitt.

Flächenausdehnung bis zum 19. Jahrhundert

Es waren die Klöster und der Adel, die den Weinanbau im Aargau in der Neuzeit bis zum 19. Jahrhundert vorangetrieben haben. Die Rebflächen wurden laufend ausgedehnt und erreichten 1881 mit 2681 Hektaren einen Höchststand, der sogar die Anbaufläche im Wallis um rund 350 Hektaren übertraf. Zahlreiche Sorten wurden angepflanzt, es herrschte ein regelrechter Sortenwirrwarr. Hauptsorte war die heute unter dem Namen Chasselas bekannte Sorte Gutedel mit den beiden Klonen Schenkenbergertraube und Fendant. Weitere angebaute Sorten waren der Blauklevner, der Grauklevner, der Sylvaner sowie der Blaue Portugieser.

Der grossflächige Weinanbau entsprach dem damaligen Weinkonsum. Dieser überstieg im Mittelalter und in der frühen Neuzeit den heutigen Konsum massiv. Im späten 19. Jahrhundert stand das Sechsfache der aktuellen Rebfläche zur Verfügung, bei einer Bevölkerung, die etwa ein Drittel der heutigen ausmachte. Jedoch kann der damalige Wein nur bedingt mit dem heutigen verglichen werden, wurde er doch üblicherweise mit Wasser gestreckt oder mit anderen Substanzen versehen. Zudem war der Alkoholgehalt wesentlich tiefer als heute.