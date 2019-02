Schnöder Rasen muss nicht sein. Artenspezialist Martin Bolliger vom Naturama Aargau verrät, was man gegen die tierische Langeweile vor der Haustür unternehmen kann.

Im Siedlungsraum geht die Artenvielfalt dramatisch zurück. Wo liegt das Problem, Herr Bolliger?

Der Druck durch den Bauboom ist enorm. Lebensräume verschwinden und werden zerschnitten. Dem könnte ein Netz von Naturgärten entgegenwirken. Sie sind ein wichtiger Hort der Artenvielfalt.

Was zeichnet einen Naturgarten aus?

Einheimische Nektar- und Pollenpflanzen sind das Wichtigste. Wenn Sie einen permanenten Blütenhorizont von März bis Oktober schaffen, dann haben Sie immer Insekten und deshalb auch Vögel im Garten – beispielsweise den Hausrotschwanz

oder den Alpensegler.

Also eine Wildblumenwiese anlegen?

Das ist eine Möglichkeit. Im Handel gibt es entsprechende Samen-Mischungen. Man kann auch Sträucher pflanzen, Dornarten bringen am meisten Vielfalt. Bei Exoten hingegen bleibt diese winzig. Auch Bäume sind unterschiedlich wertvoll. Am meisten Arten ziehen Eichen, Linden und Hochstammobstbäume an.



Für kleine Gärten sind die aber zu gross.

Wenn Sie nur über wenig Platz verfügen, dann pflanzen Sie eine schmalblättrige Weide. Sie lockt sofort Leben an – es ist unglaublich, wie die Weide lebt! Einen Weidenast in die Erde stecken, ist etwas vom biologisch Wertvollsten, was Sie tun

können.

Und wenn ich nur einen Balkon oder eine Terrasse zur Verfügung habe?

Das geht auch, jede Ecke bringt etwas, überall. Sie können auf dem Balkon alles anbieten: Wasser, Blütenpflanzen, ein Insektenhotel. Luftinsekten kommen immer und überall – das gibt spannende Beobachtungen