Nachruf Er fotografierte den Basler Sport wie kein anderer Der bekannte Sportfotograf und Pop-Art-Künstler Robert Varadi ist im Alter von 86 Jahren gestorben.

Robert Varadi (1935-2023). ZVG

«Hallo, wie geht es Dir? Ich habe ein paar schöne Bilder gemacht. Ich schicke sie Dir gleich nachher!» Unverkennbar, das war Robert Varadi, wenn man ihm auf irgendeinem Sportplatz der Region begegnete, mit seinem schweren ungarischen Akzent. An den Wochenenden war Robert omnipräsent, zwischen Rankhof, St. Jakob und Sternenfeld und sonst wo. Man kannte ihn und freute sich, ihn anzutreffen,

Robert liebte den Sport. Aber viel wichtiger: Er liebte seine Sportlerinnen und Sportler. Nicht nur die FCB- und EHC-Stars, sondern gerade auch jene, die nicht im Rampenlicht standen: Teammitglieder genauso wie Einzelathletinnen und -athleten, aller Altersklassen, aller Kategorien.

Es gibt keine in der Region betriebene Sportart, die Robert Varadi nicht früher oder später in opulenten Bilderserien festgehalten hätte. Selbst über Einradhockey und Lacrosse schaltete er auf seiner Homepage Jahr für Jahr Fotosequenzen auf, die einen für den Basler Sport beispiellosen Fundus darstellen.

Medien und Vereine nahmen gleichermassen dankbar seine Dienste als freier Mitarbeiter in Anspruch, wobei stets neben seiner Freundlichkeit auch seine unvergleichliche Grosszügigkeit auffiel. Robert fotografierte nicht für Geld, sondern aus Leidenschaft, weswegen er Vereinen und Privaten seine Bilder in der Regel kostenlos überliess.

Nur zu Aufträgen drängeln, das liess er sich höchst ungern. Robert wollte das fotografieren, was ihm Spass machte. Tausende seiner Sportbilder wurden über die Jahrzehnte publiziert, insbesondere auch in der bz.

1935 in Budapest geboren, kam er als junger Armeefotograf im Zuge des ungarischen Volksaufstands 1957 in die Schweiz. Ab den frühen 1960er-Jahren wurde er in Birsfelden sesshaft, wo er bis zu seinem Tod stets an der Rheinstrasse wohnte. In der Baloise fand er bis zu seiner Pensionierung als kaufmännischer Angestellter einen zuverlässigen Arbeitgeber, dem er jahrzehntelang treu blieb; die Freizeit aber gehörte in erster Linie dem Sport und seiner Kamera.

In den vergangenen Jahren zog er sich langsam von der Sportfotografie zurück, fand dafür aber in der Pop-Art und der entsprechenden digitalen Bearbeitung seiner Bilder eine neue Leidenschaft. Es folgten verschiedene Ausstellungen seiner Kunstwerke; ein später Erfolg und zusätzliche Anerkennung, die ihm seine zahllosen Wegbegleiterinnen und -begleiter von Herzen gönnten.