Der Industriekonzern ABB erwägt einen riskanten Bruch mit der eigenen Geschichte. Das Unternehmen avancierte mit dem Bau von Grosskraftwerken und mit Infrastrukturprojekten zur Übertragung von elektrischer Energie über grosse Distanzen zu einem der ersten Weltkonzerne in der Schweizer Wirtschaftsgeschichte.

Gewiss, das Geschäft war mindestens in den vergangenen 40 Jahren nie mehr wirklich einfach. Der politische Widerstand gegen Atomkraftwerke, die Kritik an teuren Prestigeprojekten in Entwicklungs- und Schwellenländern und nicht zuletzt auch die seit der Finanzkrise zunehmend prekäre Finanzlage vieler staatlicher Kunden haben die Nachfrage wiederholt gebremst. Dies hat ABB im Bestreben um eine gute Auslastung der eigenen Fabriken immer wieder zu gefährlichen Preisnachlässen verleitet.

Dennoch sind diese Geschäfte untrennbar mit dem Aufstieg und dem Weltruf der Firma verbunden. Es darf bezweifelt werden, dass ABB diesen Status als Hersteller von Elektromotoren, Schaltanlagen und Industrierobotern hätte erreichen können. Natürlich lässt sich argumentieren, dass eine Firma vom Gewinn und nicht vom Weltruf lebt.

Doch der Gewinn ist weit flüchtiger als das Renommee einer langen Geschichte. Auch die derzeit guten Margen in den neuen Technologiesparten von ABB sind bei weitem nicht in Stein gemeisselt. Zumindest laut Theorie ist es bloss eine Frage der Zeit, bis die Konkurrenz dafür sorgt, dass überdurchschnittliche Gewinne wieder eingeebnet werden. In diesem Szenario hätte ABB weder ein herausragendes Geschäftsfeld noch einen grossartigen Ruf vorzuweisen.