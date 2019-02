Ich fühle mich den Männern gegenüber deswegen nicht benachteiligt. Stattdessen bin ich dankbar, dies wegen der den Frauen attestierten Leidensfähigkeit jeweils gut ertragen zu können. Dass Männer davon verschont bleiben, macht mich weder neidisch noch missmutig. Dass mich dieser biologische Unterschied immer wieder in alltäglichen Dingen einschränkt, etwa dann, wenn ich Sport machen will und wegen der Schmerzen darauf verzichten muss, nervt trotzdem manchmal.

An die Frauen: Leiden Sie an PMS?

Aus dem Ergebnis der Umfrage geht hervor: Männer reagieren dann mit viel Verständnis. Ein Drittel der Befragten hält es gar für gerechtfertigt, vor Gericht auf mildernde Umstände zu plädieren, wenn eine Frau unter Einfluss von PMS ein Verbrechen begeht.

An PMS-Tagen noch ein bisschen netter

All meine Ex-Freunde, und waren sie manchmal noch so unsensibel («wieso heulst du? Das ist doch nur ein Film.»), waren an PMS-Tagen immer noch ein bisschen lieber zu mir. Überlegte Männer wissen, dass Frauen mit PMS-bedingter schlechter Laune nicht böse sind, sondern ihren Hormonschwankungen ausgeliefert. Übrigens lasse ich meine schlechten Gefühle heute oft zu, anstatt sie wegzudrücken. Was nur geht, weil ich einen Partner habe, der dafür Verständnis hat.