Der Fall zeigt, dass einzelne Einbürgerungsverfahren noch immer Massstäbe ansetzen, denen viele Schon-immer-Schweizer, die das Bürgerrecht in die Wiege gelegt bekommen, ohne dafür etwas geleistet zu haben, nicht genügen würden. Und er offenbart eine falsche Grundeinstellung: Versteht die Einbürgerung immer noch als einseitiges Geschenk und übersieht, dass Einbürgerungswille eine als Mehrwert zu würdigende Zugehörigkeitsbereitschaft enthält. Bekanntlich leben über 800'000 Menschen in der Schweiz, die über die Einbürgerungsbedingungen des Bundes verfügen, sich aber nicht einbürgern lassen. Für Secondos sollte bei Erreichen der Volljährigkeit die Umkehr der Integrationsvermutung gelten: die automatische Feststellung der staatsbürgerlichen Zugehörigkeit, sofern nicht gravierende Gründe dagegen sprechen.

Einbürgerung wird noch immer als Geschenk dargestellt

Im Weiteren zeigt der Fall, dass die Gemeinden in dieser Sache eine Zuständigkeit haben, die nicht sachgerecht ist. Die Abhängigkeit von der lokalen Politik schafft im Guten wie eben auch im Schlechten Tatsachen für die ganze Schweiz. Den Einbürgerungswilligen sei geraten, nicht in Gemeinden wie Buchs anzutreten, sondern es in Verbindung mit einer zweijährigen Präsenzzeit in einbürgerungsfreundlicheren Gemeinden zu versuchen. Einmal eingebürgert und zum «Landeskind» geworden, können sie sich niederlassen, wo sie wollen – sogar in Buchs. Den Nochausländern sollte eine Schweizer Karte mit schwierigen Gemeinden zur Verfügung stehen, damit sie wissen, welche Orte zu meiden sind. Zum Beispiel eben Buchs, die Gemeinde, die schon 2007 vom Bundesgericht zurechtgewiesen werden musste, weil der Einwohnerrat (gegen Antrag des Gemeinderats) mit 19:15 Stimmen eine Kandidatin wegen des Kopftuchs abgelehnt hat. Der Buchser Gemeinderat setzte sich jetzt zwar löblich für die Einbürgerung der jungen Frau ein. Zugleich ergeht er sich aber in einseitiger Kritik, wenn er von einem «völlig unangemessenen Medienhype» spricht, der nicht «zur Stärkung des Ansehens der Gemeinde» beigetragen habe. Offenbar hat der Fall tatsächlich hohe Wellen geworfen (bis nach China). Verursacher sind aber nicht einfach die Medien, sondern die eigenen Instanzen, die man aber öffentlich nicht kritisieren darf: die Einbürgerungskommission und der Einwohnerrat.

Rolf Lyssy hat schon 1978 mit dem Film «Die Schweizermacher» der Nation den Spiegel vorgehalten. Der Film ist noch heute ein sensationeller Erfolg. Offenbar kann man über sich selber lachen. Weniger zum Lachen ist aber, dass noch immer da und dort die alte Mentalität am Werk ist.