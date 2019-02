Der Bundesrat diskutiert darüber, ob der Bund IS-Kämpfer mit Schweizer Pass aus Syrien zurückholen und hier vor Gericht stellen soll. Justizministerin Karin Keller-Sutter (FDP) wehrt sich in der Regierung dagegen.

In einem Interview nannte sie drei Gründe: Erstens stelle die Rückkehr der Extremisten eine Gefahr für die Schweizer Bevölkerung dar. Zweitens sei es schwierig, den Dschihadisten hier Straftaten in einem fernen Land nachzuweisen. Und drittens sei eine Operation in Syrien für Schweizer Einsatzkräfte zu gefährlich.

Zwei Argumente hat das erste Gerichtsverfahren gegen Schweizer Dschihad-Rückkehrer widerlegt. Das Winterthurer Jugendgericht verkündete am Mittwoch das Urteil gegen zwei Geschwister, die sich ein Jahr lang im IS-Gebiet aufgehalten hatten. Dem Gericht lagen nur grobe Angaben darüber vor, was sie dort machten. Konkrete Kampfhandlungen konnten ihnen nicht nachgewiesen werden.