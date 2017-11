Es ist schon ein paar Tage her; die Meldung darüber erschien auch nur als kurzer Einspalter. Trotzdem verbirgt sich darin eine Wende, deutet mindestens auf eine Kultur- und Sozialkrise.

In Rio de Janeiro hat die Polizei eine Europäerin erschossen, eine spanische Touristin. Die Schüsse fielen in Rocinha, dem grössten Elendsviertel von Rio. Die Polizei sagt, die Touristin sei «versehentlich» getötet worden. Sie war mit einer Gruppe anderer Touristen in einem Jeep unterwegs gewesen im Armenviertel.

Die Polizei errichtete da offenbar eine Strassensperre (gegenwärtig ist in brasilianischen Armenvierteln eine kriegsähnliche Offensive im Gang gegen Drogenbanden). Der Jeep, sagt die Polizei, habe die Sperre durchbrochen; darum habe man geschossen, ahnungslos, dass sich Touristen im Auto befanden.

Es empfiehlt sich in Lateinamerika, sich vor jedem Bewaffneten in Acht zu nehmen, besonders auch vor uniformierten. Etwas Anderes aber ist die in den letzten Jahren aufgekommene Tourismusmode, «Arme gucken zu gehen». Die Olympischen Spiele in Rio haben solche Projekte beflügelt, begleitet von hoffnungsfrommen Berichten, auch in Europa. Leute zu begaffen, denen es deutlich dreckiger geht, ist für Viele ein angenehmes Gefühl. Das kann jetzt aber auch ans Lebendige gehen.