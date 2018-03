Eine Zeitung zu abonnieren: Das ist für mich auch in Boston eine Selbstverständlichkeit. Ein Verträger wirft jeden Morgen den «Boston Globe» in den Garten, was diese Woche zum Problem wurde. Denn es schneite, und ich musste nach der Zeitung suchen wie nach Ostereiern. Die Zeitungslektüre gehört zu meinem geliebten Frühstücksritual. An dem Uni-Institut, wo ich arbeite, bin ich damit ein Exot. Das Institut untersucht die Mediennutzung der jungen Generation, aber auch die Forscher selbst sind nur noch digital unterwegs.

In der Schweiz sorgen der Stellenabbau bei der SDA, Sparmassnahmen der SRG und Zeitungsfusionen für politischen Wirbel, doch aus den USA betrachtet, haben wir ein mediales Paradies. In Amerika liest man jeden zweiten Tag, dass irgendein Medienhaus Jobs abbaut. Es sind meist nur Kurzmeldungen. Who cares? Mein Hausblatt «Boston Globe» – eine stolze Zeitung, bei deren Besuch mir als Erstes die eingerahmten Pulitzer-Urkunden auffielen – zog vor kurzem in ein viel kleineres Gebäude um, weil es nur noch halb so viele Journalisten beschäftigt wie vor einigen Jahren. Die zweite Zeitung in Boston, der «Herald», hat Konkurs angemeldet und fand nun einen Käufer, der gleich mal 65 Journalisten entlässt.

Der Eindruck täuscht, dass die klassischen Medien vom Interesse an Skandalpräsident Trump profitieren. Das trifft einzig auf die beiden globalen Marken «New York Times» und «Washington Post» zu, die mehr Online-Abos verkauft haben. Allerdings sind diese sehr billig. Die «New York Times» habe ich digital für 9 Dollar im Monat abonniert, die «Washington Post» gibts

ein halbes Jahr gratis. Fast alle anderen Zeitungen sind im freien Fall. Der grösste US-Verlag Gannett, der 110 Blätter herausgibt, vermeldete, dass die Auflagen 2017 erneut um 12 Prozent sanken. Es gibt ganze Städte ohne eigene Tageszeitung. Anders als in der Schweiz ist die Verödung der Medienlandschaft in der US-Politik kein Thema. Who cares?