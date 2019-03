Erneut sind am Freitag in 25 Schweizer Städten Tausende von Jugendlichen in den Klimastreik getreten, um die Politik wachzurütteln. Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ihre Ausdauer sind eindrücklich – hierzulande dauern die Aktionen seit drei Monaten an.

Doch um gleich mit einem Missverständnis aufzuräumen: Mutig, wie es so oft heisst, sind diese Jugendlichen nicht. Indem sie für eine Reduktion der Treibhausgase demonstrieren, lehnen sie sich keineswegs gegen die Mächtigen im Staat auf. Kaum jemand fühlt sich provoziert.

Ganz im Gegenteil: Ihre Lehrer, Umweltministerin Simonetta Sommaruga und die grosse Mehrheit der Politik applaudieren den Jugendlichen. Fast anbiedernd wirkt es, wenn Kantonsparlamente auf Bitten der Schüler den «Klima-Notstand» ausrufen. Die Übereinstimmung mit dem Establishment unterscheidet die Klima-Jugend von früheren Jugend-Bewegungen. An manchen städtischen Gymnasien braucht es mehr Mut, sich Greta Thunbergs Streikaufruf zu verweigern, als sich den Demonstranten anzuschliessen.

