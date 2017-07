Die Jugend muss lernen, mit dem Geld umzugehen. Das findet nicht nur eine Mehrheit der Schweizer Eltern, die an der Umfrage zum Thema Taschengeld mitgemacht haben. Sogar für die Staatschefs der G20-Länder ist die finanzielle Alphabetisierung ein Schwerpunkt.

Elektronische Kanäle ziehen die Jugend in immer jüngeren Jahren in die Kreditwirtschaft hinein, und dort sitzen Diebe, die nur auf unerfahrene Opfer warten. Wer sollte da nicht applaudieren, wenn die Politiker auch die Finanz- erziehung zur Staatsaufgabe machen. Auch in der Schweiz wird der Umgang mit Geld Bestandteil der Schulbildung. Das Thema hat einen festen Platz im Lehrplan 21 – zu Recht.