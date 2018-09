Kaum ein Thema, das uns seit 2015 mehr beschäftigt, ist die Zuwanderung, und damit auch die Frage der Grenzziehung. Seit Mitte August beschäftigt uns dieses Thema sehr persönlich und in unserem Familienalltag.

Unser älterer Sohn verbringt ein Austauschjahr im Ausland. Unser jüngerer Sohn wünschte sich im Gegenzug einen Austauschschüler, der während eines Jahres bei uns wohnen sollte. Wir entschieden uns – wenn schon, denn schon – für einen grossen Kulturwandel und damit für einen indonesischen Muslim, 17-jährig, aus der Nähe von Jakarta.

Seither vergeht kein Tag, an dem wir uns nicht Gedanken über die Grenzen in all ihren Facetten machen. Die Politikphilosophin Katja Gentinetta, in diesen Spalten keine Unbekannte, hat ihre Dissertation zum Thema «Grenzen der Toleranz» geschrieben. Da wir befreundet sind, verstand es sich von selbst, diese Dissertation auch zu lesen. Mit Gewinn, erst recht, seit Rafi bei uns lebt.

Grenzen, so schreibt sie, bieten für den Einzelnen Schutz und Sicherheit und ermöglichen ihm gerade dadurch Freiheit, nämlich die Freiheit, sich innerhalb der gesetzten Grenzen ungefährdet zu bewegen. Bei aller Toleranz gegenüber seiner eigenen Religion, die wir selbstverständlich respektieren: kann ein Jugendlicher überhaupt frei leben, wenn er das Gebot, fünf Mal pro Tag zu beten, das erste Mal zwischen 4 Uhr morgens und das letzte mal nach 22 Uhr, strikte befolgt? Eine Integration im Kleinen, das heisst Freundschaften schliessen mit den Gruppen, die ihn in diesem Jahr am engsten begleiten, nämlich die Gastfamilie und die Schulkameraden, ist erheblich erschwert. Schlicht aus dem einfachen Grund, dass ein Indonesier, der ohne grosse Deutschkenntnisse in die Schweiz kommt und zur Schlafenszeit zwei Mal betet, den ganzen Tag über müde ist. Nicht zu sprechen von den zeitlichen Hürden, denn das Feiern an einer Jugendparty, selbst ohne Alkohol, dauert zumindest an den Wochenenden, bis in die Nacht hinein.

Die Grenze der Toleranz – auch das bemerkt Katja Gentinetta – liegt «im Anerkennen der Grundregeln von Verfassung und Gesetzen im Interesse der Gemeinschaft und Gemeinschaftlichkeit». Das versuchten wir Rafi gleich zu Anfang seines Aufenthaltes näher zu bringen. Es brauchte aber einen Imam, damit der Jugendliche dies auch akzeptieren konnte. Der Imam, den ich nach Hause eingeladen hatte (und der mir von einem Pfarrer einer grossen Zürcher Kirche vermittelt worden war), machte folgende bemerkenswerte Aussage im Beisein von Rafi: man habe als gläubiger Muslim zwar einen Vertrag mit Allah abgeschlossen, allerdings auch einen mit dem Schweizer Staat. Und es gebe Momente, da zähle der Vertrag mit dem Gaststaat mehr als der mit Allah. Seither vermag unser Gast auch einmal aus den eigenen Grenzen auszubrechen und die anderen Grenzen höher zu werten. Und seither bin ich überzeugt, dass mit solchen Persönlichkeiten muslimischen Glaubens, die gehört werden, das Entstehen von Parallelgesellschaften im neuen Heimatland verhindert werden kann.

Am meisten beschäftigt uns seit der Ankunft von Rafi die Frage, wie die Freiheit des autonomen Denkens gefördert werden kann. Eine Haltung, die in unseren Schulen sehr früh und sehr konsequent gefordert wird. Unser Rafi, ein wohlerzogener, sehr angenehmer Mitbewohner, der ganz offensichtlich aus einer mittelständischen Familie kommt, stellt wenig Fragen, vertritt keine eigenen Meinungen und trifft schon gar nicht eigene Entscheidungen. Was er denn heute essen möchte, wenn er sich frei entscheiden könne, weil wir eh noch einkaufen gingen? Selbst solche Fragen bleiben unbeantwortet. Weil er es sich nicht gewohnt ist, eigenständige Handlungsstränge und Gedankengänge zu entwickeln oder zuzulassen. Abzuwägen, was er sich finanziell leisten kann oder will, ob er während der Herbstferien die Schweiz erkundet oder lieber bei uns zu Hause bleibt, ob er freitags diese oder eine andere Moschee oder abwechslungsweise diese oder jene besuchen will – es bleibt unserem vier Jahre jüngeren Sohn überlassen, für Rafi zu entscheiden.

Grenzen im Frieden bezeichnen immer auch den Unterschied von uns, vom Wir zu den Anderen, von Zugehörigkeit und Fremdheit. Rafi gehört dieses Jahr zu uns und deshalb wollen wir ihn weder ausgrenzen noch prohibitiv eingrenzen. Aber im Rahmen der Toleranzgrenze zum Widerspruch anregen.