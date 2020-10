Die Covid-19-Taskforce ist handzahm geworden: Klartext und mehr Mut, liebe Wissenschafter!

Zu Beginn des Corona-Ausbruchs beklagten sich Epidemiologen, Virologen und andere Forscher darüber, dass der Bund sie nicht einbeziehe. Erst im April, als die Fallzahlen längst explodiert waren, rief das Bundesamt für Gesundheit dann doch noch ein wissenschaftliches Beratungsgremium ins Leben – die Covid-19-Taskforce.

Ihre Arbeit erwies sich als wertvoll. In der Maskenfrage und beim Testen machte sie den Behörden Beine. Und in der Öffentlichkeit finden die Stimmen von Marcel Salathé, Nicola Low oder Marcel Tanner Gehör. Sie tragen dazu bei, dass sich die Bevölkerung verantwortungsvoll verhält. Das ist enorm wichtig.

Doch jüngst haben Einfluss und Strahlkraft der Taskforce abgenommen. Liegt es daran, dass Anfang August mit Martin Ackermann ein kommunikativ zurückhaltender Wissenschafter das Präsidium übernommen hat? Anders als sein Vorgänger Matthias Egger wagt er es kaum, die Politik zu kritisieren und Forderungen zu stellen. Das wurde am Wochenende wieder in mehreren Interviews deutlich, die Ackermann im Radio SRF, in der «Tagesschau» und in den Sonntagsmedien gab.