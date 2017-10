100‘000 Franken Busse und 14 Monate Stadionverbot. 21 Tage nach dem tätlichen Angriff von Sion-Präsident Christian Constantin auf Rolf Fringer gibt die Swiss Football League das Strafmass bekannt. Damit hat die SFL einen Nagel eingeschlagen: Einen vergleichbaren Vorfall gab es in der Vergangenheit nicht, in Zukunft gilt die Strafe für Constantin als Richtmass.

Aus der Portokasse

Für Laien mag es auf den ersten Blick eine harte Strafe sein. Ja, die 100‘000 Franken Busse suchen in der jüngeren Vergangenheit ihresgleichen. Doch mit dem Hintergrund, dass auf Constantin Konto über eine Milliarde Franken liegt und er die 100‘000 aus der Portokasse zahlt, ist das Finanzielle schon mal relativiert. Zum Stadionverbot: In Anbetracht dessen, dass Constantin nicht im Affekt, sondern vorsätzlich gehandelt hat, sind 14 Monate Stadionverbot mit gesundem Menschenverstand gedacht näher am Minimum denn am Maximum.

Mild oder hart?

Also doch ein mildes Urteil? Egal. Denn ob mild oder hart ist nicht relevant, solange CC Fussballfunktionär und somit Chef des FC Sion bleiben darf. Nur wenn die Swiss Football League gegenüber Constantin in den Boykott treten würde, wenn sie also jegliche Zusammenarbeit mit ihm verweigern und ihn nicht mehr als Entscheidungsträger anerkennen würde, wäre eine neue Dimension der Bestrafung erreicht.