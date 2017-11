Ventura ist als Nationaltrainer wohl bald Vergangenheit. Auch wenn sein Vertrag vor einigen Wochen bis 2020 verlängert worden ist. Carlo Ancelotti, im September beim FC Bayern München entlassen, wird als möglicher Nachfolger gehandelt. Ein grosser Name. Aber eine Rochade auf der Trainerbank ist lediglich Kosmetik und verwandelt Italien nicht in eine zeitlos betörende Braut.

Wenn gerade Krise herrscht, sucht und findet man die Lösung meist bei der Jugend. Dann heisst es: Unsere Nachwuchsarbeit entspricht nicht mehr den Standards - wir müssen mehr in die Jugend investieren. Tönt vernünftig. Schliesslich gibt es über Sinn und Unsinn von Jugendförderung kaum je zwei Meinungen.

Nur: Ist es wirklich so, dass die italienische Jugend nur noch virtuell und nicht mehr real Fussball spielen mag? Und fehlt es den jungen Italienern tatsächlich an Talent? Um jegliche Vorurteile auszuräumen: Die italienische Nachwuchsarbeit ist nicht so desolat, wie von jenen behauptet wird, die sich nun um ein Alibi für das Schweden-Desaster bemühen. Die U21 hat an der diesjährigen EM den Halbfinal und zwei Jahre zuvor den Final erreicht. Und die U19 wurde letztes Jahr Vize-Europameister.

Das Problem liegt weniger in der Nachwuchsarbeit, als im System des italienischen Fussballs, in den Denk- und Handlungsmustern ihrer Macher bei den Klubs. Diese lieben es zu dealen, zu spekulieren. Grundsätzlich ist dabei nichts auszusetzen. Nur geht es den Managern weniger um Nachhaltigkeit als um das schnelle Geld. Die Folge: Die Spieler werden wie auf dem Brett hin und hergeschoben, die Kader sind aufgebläht, junge Italiener haben kaum Einsatzchancen bei jenen Klubs, die im Europacup engagiert sind.

Beispiele? Antonio Candreva, seit einigen Jahren unbestrittener Nationalspieler, wurde in den letzten 10 Jahren zwischen sieben Klubs hin- und hergeschoben. Oder: Es gibt in dieser Saison Partien, in denen bei der AS Roma lediglich ein Italiener in der Startformation steht. Für die Squadra Azzurra werden aber regelmässig vier Spieler der AS Roma aufgeboten. Oder: Federico Bernardeschi. Das 23-jährige Supertalent ist in der letzten Saison die dominante Figur bei Fiorentina, wechselt im Sommer zu Juventus und wird dort zum Hinterbänkler degradiert.