Die Wirtschaft tut sich keinen Gefallen

Verschmutzte Flüsse im Kongo, vergiftete Kinder in den Anden: Wer ist schon dagegen, dass Schweizer Konzerne für ihr Handeln im Ausland in die Pflicht genommen werden? Die Fragen, welche die Konzernverantwortungs-Initiative aufwirft, tönen banal.

Und doch erinnert einen die Debatte an ein juristisches Seminar. Einig sind sich die Gelehrten nicht einmal darüber, ob im Schweizer Recht nicht schon heute eine Konzernhaftung besteht. Solange nie ein Gericht darüber entscheiden muss, werden wir das auch nicht erfahren. Die Initiative ist komplex, um so erwartbarer ist ein Abstimmungskampf, der sich an der Oberfläche bewegt und sich an Schlagworten orientieren wird. Hier die gute Zivilgesellschaft, dort die bösen Konzerne.