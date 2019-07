Die USA sind alter und neuer Weltmeister – und doch ist alles neu bei dieser Fussball-WM der Frauen. Nie war sie mehr im Fokus, nie wurde mehr über sie geschrieben und geredet, nie war das Turnier so hochstehend. Der Fussball der Frauen hat in den vergangenen Jahren vor allem in Europa gewaltige Fortschritte gemacht – auch wenn kein europäisches Team der Dynamik und Wucht der US-Frauen gewachsen war. Die Lücke ist kleiner geworden. Taktisch und technisch sind die Europäerinnen mindestens auf Augenhöhe.