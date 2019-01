Das Jahr ist noch ganz klebrig und schrumpelig am Hinterkopf und in der Nackenfalte und bringt seine Augen kaum auf. Es ist ganz frisch geschlüpft und weist uns allen erneut den Weg in den Lichtkegel einer leeren Bühne, auf der wir uns ganz neu erfinden dürfen. Ob wir neuerdings keine Social-Media-App mehr bedienen möchten oder eine belesene Person spielen, die nur Dokus schaut auf Netflix – alle Charaktereigenschaften und Vorlieben bzw. Mankos können im Januar ausgetauscht und abgelegt werden. Fast wie bei «Bandersnatch» – try again!

Ich möchte aber mit Ihnen gar keinen Spaziergang durch den verwelkenden Garten der Vorsätze machen, sondern in dem doch noch sehr jungen Jahr ein Bouquet zusammenstellen mit persönlichen Ereignissen und Dingen, die mich erfreut oder erzürnt haben. Zum Beispiel das Wort «erzürnt»: Es ist ein hübsches Wort und ich finde, wir sollten es alle viel häufiger benutzen. Ich will neben meinen High- und Lowlights auch noch ein paar Film-, Serien- und Buchempfehlungen feinsäuberlich verpackt verschenken, damit Sie diese z.B am Januar-Weihnachtsfest in einen Smalltalk einfliessen lassen können. Einfach, damit Sie schlau und up to date wirken, auch im frischen Jahr.

Hier also ein Januar-Listical: