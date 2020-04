Egal, welcher Beziehungs-Status: Die Liebe leidet

Jeden Morgen nach dem Frühstück zieht sich die alte Dame ihre wetterfeste Jacke über, setzte ihre Kappe auf, die sie zusammen mit ihrem Mann vor Jahren auf einem Markt in der Bretagne gekauft hatte, dann nimmt sie den Bus zum Friedhof. Seit 2016 ist sie Witwe, und sie fährt jeden Tag dieselbe Strecke, mit Wehmut und Vorfreude im Herzen. Am Grab spricht sie ein paar Worte, immer leise, damit sie niemand hört. Wie sie geschlafen habe, erzählt sie ihm, oder dass es der Tochter gut gehe. Jetzt zieht sich die ältere Dame ihre wetterfeste Jacke nicht mehr über. Jetzt sitzt sie drinnen, liest, döst, isst, schaut etwas TV. Und träumt von der Bretagne.

Vor ein paar Wochen lernten sich Pam und Noemi über Kollegen kennen, dann trafen sie sich fast jeden Tag in der Clique, die sie von da an teilten. Sie trafen sich draussen irgendwo, im Park bei den Bänken zum Beispiel. Alkohol hatte fast immer jemand dabei, nicht selbst gekauften, dazu sind sie noch zu jung, aber von der grossen Schwester besorgt oder aus dem Keller des Vaters mitgenommen. Noemi und Pam mögen sich, doch darüber gesprochen haben sie nie. Sie sassen nebeneinander auf der Lehne der Bank, teilten sich eine Zigi, berührten sich manchmal zufällig. Pam wohnt bei ihrer Grossmutter, Noemi bei ihren Eltern. Pam bleibt zu Hause, weil sie ihre Grossmutter schützen will. Noemi bleibt zu Hause, weil es ihr ihre Eltern vorschreiben. Pam und Noemi vermissen sich, doch sie schreiben sich das nicht. Sie denken aneinander. Noemi hat sich eine Zeichnung von der Parkbank gemacht, wie sie mit Pam dort eine Zigi raucht. Wenn sie auf ihrem Bett liegt, schaut sie sich die Zeichnung an.