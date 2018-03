Der Rupperswil-Prozess ist die erste grosse Schweizer Gerichtsverhandlung, die von der Öffentlichkeit live mitverfolgt werden konnte. In normalen Gerichtssälen müssen die Handys am Eingang abgegeben oder ausgeschaltet werden. Der Rupperswil-Prozess war aber keine normale Gerichtsverhandlung und fand deshalb nicht im holzgetäferten Bezirksgerichtssaal statt, sondern in einem Polizeigebäude aus Sichtbeton.

In dieser modernen Umgebung wäre es nicht zeitgemäss gewesen, eine altmodische Hausordnung durchzusetzen. Die Journalisten durften deshalb über die Hotspots ihrer Handys die Laptops mit dem Internet verbinden und live berichten. Jedes Smartphone wurde zu einem Übertragungswagen. Hunderttausende Leserinnen und Leser verfolgten den Prozess über die diversen Liveticker.