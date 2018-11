Gemessen an diesen Szenarien und angesichts seiner chaotischen Amtsführung schnitten die Republikaner erstaunlich gut ab. Dies umso mehr, als die Partei des Präsidenten bei Zwischenwahlen üblicherweise verliert – bei Bill Clinton und Barack Obama war dies ausgeprägter der Fall als nun bei Trump.

Donald Trump feierte gestern die Wahlresultate als «riesigen Erfolg» und «grossen Sieg», obwohl seine Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren haben. Waren die Jubel-Tweets wieder eine seiner Lügen? Die Antwort ist nicht so einfach. Einerseits lautet sie Ja. Der nationale Wähleranteil der Republikaner sank gegenüber 2014 von 51 auf 47 Prozent.

Und da ist noch der Senat, der weitreichende Kompetenzen hat, unter anderem die Bestätigung von Bundesrichtern.

Dass die Republikaner im Senat Sitze hinzugewannen, betrachtet der US-Präsident zu Recht als sein Verdienst: Er eilte in den umkämpften Bundesstaaten von Veranstaltung zu Veranstaltung, schlachtete die Kavanaugh-Affäre und die Migranten-Karawane gnadenlos aus und mobilisierte so ganz offensichtlich seine Basis zur Stimmabgabe.

Er liebt den Konflikt

Vielleicht jubelte Trump aber auch darum, weil er weiss: Die demokratische Mehrheit in der grossen Kammer könnte ihm zupasskommen. Der 72-Jährige will 2020 noch einmal kandidieren. Sollte sich die Wirtschaft bis dahin abkühlen, etwa wegen des von ihm entfachten Handelskriegs, und sollte er weitere Ziele wie den Bau der Mauer verfehlen, wird er der demokratischen Mehrheit die Schuld in die Schuhe schieben.