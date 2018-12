In den USA ist die Unabhängigkeit der Justiz in Gefahr. Präsident Donald Trump greift Richter auf Twitter persönlich an und entliess den Justizminister, weil ihn dessen Ermittlungen störten.

In der Türkei ist die Unabhängigkeit der Justiz in Gefahr. Präsident Recep Erdogan hat seit dem Militärputsch 4500 Justizbeamte gefeuert, darunter Richter sowie Staatsanwälte, und Hunderte verhaftet.

Auch in der Schweiz soll die Unabhängigkeit der Justiz in Gefahr sein. Dies behaupteten diese Woche mehrere Rechtsgelehrte. Was ist passiert?

Ein Psychiater schrieb einen Fachaufsatz und gab dieser Zeitung ein Interview. Frank Urbaniok kritisierte die Gutachten zum Fall Rupperswil, ohne alle Akten zu kennen. Er mischte sich ein, ohne darum gebeten worden zu sein.

Sein Argument: Man könne nicht sagen, der Vierfachmörder sei therapierbar, weil man die Tat nicht mit der Störung erklären könne. Mit dieser Einschätzung prägte er die Verhandlung vor dem Aargauer Obergericht.

Die Reaktionen zum Urteil des Aargauer Obergerichts: