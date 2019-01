Kleider machen Leute» – den Satz lassen wir hier mal einfach stehen. Und sagen, der Satz stimme. Obwohl man natürlich sofort fragen müsste: Was sind denn das für Leute, die andere Leute nach den Hüllen beurteilen, die sie tragen? Der Satz – «Kleider machen Leute» – stimmt wohl deshalb, weil sich an der Oberflächlichkeit des Blicks bei uns allen nie etwas ändert. Darum konnte Hauptmann Köpenick, der Hochstapler, mit einer falschen Uniform so weit in Macht und Ämter reinspazieren (und beim «Spiegel» Claas Relotius so lange Märchen erzählen). In einer Sphäre aber stimmt der Satz gar nicht, «Kleider machen Leute» – bei der Sprache. Natürlich hört man hie und da, die Sprache «kleide» eine bestimmte Person. Manager und Werber reden vom «Anpassen des Sprachkleids», als wäre alles Putz und Kosmetik. Trotzdem ist Sprache – bei Licht besehen – nicht das Kleid einer Figur, sondern deren Gestalt, wenn nicht gewissermassen gar die Figur selber. Zwingli hätte darauf nicht zweimal aufmerksam gemacht werden müssen. Exakt darum wurde er ja zum Zwingli, den wir in diesem Jahr zu Recht feiern.

«Am Anfang war das Wort» – das steht nicht in der Bibel als «Auftakt-Hammersatz», wie Werber und Textdesigner das heute nennen. Es steht da als Wort zum Akt der Schöpfung, weil es ohne Sprache undenkbar ist, Welt zu erschaffen. Kein Fühlen, kein Wissen und Erinnern. Weder Geschichte noch Mythos, keine «Identität» und Heimat. Zwingli übersetzte die Bibel aus Einsicht in das Wesen der Sprache. Das Wort Gottes sollte den Leuten in Fleisch und Blut übergehen, in Form starker Bilder, nicht als reale Substanz in Form von Brot und Traube, wie Luthers post-katholischer Aberglaube lautete. Zwingli dagegen vertraute auf Bilder, weil er das Sprachschöpferische im Sprachmächtigen erkannte. Als «begnadeter Redner» – und nebenbei: nicht weniger als Meister der Schrift. Wer ihn reden lassen will (etwa in einem Zwingli-Film), der muss sich schon gut überlegen, wie er das umsetzt. Der Film «Zwingli» läuft morgen an in den Kinos. Dass man ihn sehen sollte, steht ausser Frage. Auch wenn am Film indirekt etwas spürbar würde, das man lange gar nicht bestimmen könnte. Etwas daran «stimmt einfach nicht». Es ist die im Film verwendete Sprache. Das ist zunächst mal Dialekt – schwierig, den glaubwürdig «rüberzubringen», wie alle Schauspieler wissen (okay, Schnarrendeutsch wäre noch irritierender).