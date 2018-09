Es passierte, da war ich neun. Ich schaute «Pretty Woman» – und meine Meinung übers Anbandeln war für immer verdorben. Fast nichts, was ich über das Flirt- und Annäherungsverhalten von Männern zu wissen glaubte, basierte von da an auf meinen eigenen Erfahrungen. Denn von Beginn meines jungen Frauseins an bläuten mir Mädchen- und Frauenmagazine, viele andere Frauen und viele weitere Filme ein: Ein Mann muss die Frau erobern. Mit einem monströs grossen Haufen an Aufmerksamkeit.

«So ein Idiot!»

Wenn ich einen Mann frisch kennen lerne, flirte und sich vielleicht sogar etwas anzubahnen scheint, bin ich immer verunsichert. Wie damals, als ich ihn – nennen wir ihn Tim – kennen lernte. Wir gingen essen, nahmen ein paar Drinks, lachten viel. Es funkte. Ich war ein bisschen glücklich. Anders meine Freundin. «So ein Idiot. Wenn er sich keine paar Minuten Zeit nimmt, um dir etwas Nettes zu antworten, dann hat er dich auch nicht verdient!» Seit ein paar Tagen hatte sich Tim nur noch spärlich gemeldet. Was mich schon etwas irritierte. Vielleicht sogar beunruhigte. «Er nimmt seine Arbeit einfach sehr ernst, da kann er sich nicht auch noch die ganze Zeit um mich kümmern», antwortete ich. Meine Freundin schaute mich an, als hätte ich gerade behauptet, Kin Jong Un sei irgendwie sexy.