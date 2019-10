Mehr als 100 Tote und mehr als 60 000 Menschen auf der Flucht: Das ist das traurige Ergebnis zwei Tage nach dem Start der türkischen Offensive im Norden Syriens. Die türkische Regierung betrachtet die Militärintervention «Operation Friedensquelle» als legitimes Mittel, um kurdische Extremisten im Nachbarland zu bekämpfen und die Rückkehr syrischer Flüchtlinge in ihr Heimatland zu ermöglichen.

Doch Ankara wird die gewünschten Ziele kaum erreichen. Es gibt drei gewichtige Gründe dafür, wieso die Militäraktion scheitern dürfte:

Erstens verfolgt die Türkei mit dem Einsatz völlig unrealistische politische Ziele. Zwar hat die Türkei ein berechtigtes Interesse daran, sich vor der kurdischen Arbeiterpartei PKK und deren syrischen Ableger YPG zu schützen. Beide Gruppierungen erachtet Ankara als Terrororganisationen.

Doch der Einmarsch wird das türkische PKK-Problem nicht lösen. Ohne politische Initiativen zur Lösung der Kurdenfrage wird die Wirkung des Angriffs rasch verpuffen. Westlich vom derzeitigen Einsatzgebiet hält die Türkei seit mehr als drei Jahren syrisches Gebiet besetzt, ohne dass Ankara diese Gegenden bisher dauerhaft befrieden konnte.

Es ist zudem sehr unwahrscheinlich, dass in absehbarer Zeit mehrere Millionen Syrer aus der Türkei in neue Dörfer in der angestrebten «Sicherheitszone» in Syrien gebracht werden können, wie Ankara das anstrebt. Die meisten Syrer in der Türkei kommen aus anderen Gegenden des Bürgerkriegslandes und werden kaum freiwillig in ein Gebiet ziehen, das ihnen fremd ist. Ohne Frieden in ganz Syrien werden die allermeisten Flüchtlinge auch in Zukunft in der Türkei bleiben wollen.

Zweitens hat sich Ankara mit der Militäraktion international isoliert: Amerikanische Politiker beider Parteien arbeiten sogar an Sanktionen gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan persönlich. Die türkische Regierung wurde von den überwiegend negativen Reaktionen kalt erwischt. Er habe nicht gewusst, dass die kurdischen Extremisten im Ausland so beliebt seien, sagte Aussenminister Mevlüt Cavusoglu voller Enttäuschung.