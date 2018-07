Es herrsche eine Flüchtlingskrise, liest man zurzeit sowohl in Europa wie in den USA. Diesseits des Atlantiks schreiben die Medien über die Probleme der EU, die Flüchtlingsströme aus Afrika und dem Nahen Osten in den Griff zu bekommen. Jenseits des Atlantiks ist die Lage an der mexikanisch-amerikanischen Grenze das Hauptthema, wo sich Migranten aus Mittelamerika stauen. Man fragt sich: Warum gibt es, hüben wie drüben, gerade jetzt diese Krisen-Schlagzeilen?

An den aktuellen Flüchtlingszahlen kann es nicht liegen. In Europa haben sie in den letzten beiden Jahren abgenommen. In den USA sind die Zahlen unter Präsident Donald Trump tiefer als unter Barack Obama, allerdings stiegen sie in den letzten Monaten leicht, weil sich in El Salvador und Honduras die durch Gangs verursachte Gewalt verschärft hat.

Nachwehen von 2015

Wenn es nicht Zahlen sind, was dann? Unabhängig vom Auf und Ab der Grenzübertritte und Asylanträge ist die Migration zu einem permanenten Top-Thema geworden. Viele Menschen in Europa und in den USA sehen ihre Identität in Gefahr, was zu einem entscheidenden Faktor bei Präsidentschafts- und Parlamentswahlen geworden ist. Jüngstes Beispiel: Italien. Was wir in Europa gerade erleben, sind politische Nachwehen der Grenzöffnung im Herbst 2015 durch Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel. Dieser folgenschwere Entscheid wirkt nach. Bald finden in Bayern Wahlen statt. Die regierende CSU schneidet in Umfragen schlecht ab, während die migrationskritische Alternative für Deutschland (AfD) bundesweit im Hoch ist. CSU-Innenminister Horst Seehofer liefert sich zur eigenen Profilierung ein Duell mit Unions-Kollegin Angela Merkel, das die Regierung gefährden könnte.

In den USA ist die jüngste Debatte ebenfalls aus politischen Gründen hochgekocht. Donald Trump twittert von «Karawanen», die über Mexiko in die USA drängten, und macht damit beim Kongress Druck für eines seiner zentralen Wahlversprechen: den Bau der Mauer. Zudem verfügte er eine Massnahme, deren Folgen sogar seine Ehefrau Melania kritisiert hat: Flüchtlingsfamilien wurden an der Grenze getrennt. Nachdem 2500 Kinder von ihren Eltern separiert wurden und emotionale Fotos die Öffentlichkeit aufrüttelten, stoppte Trump die Trennungen.

700 Millionen Menschen wollen fliehen

Wenn die derzeitigen Krisen-Schlagzeilen vor allem politische und nicht zahlenmässige Gründe haben, heisst das nicht, dass die Probleme nicht gross wären. Solange wir in einer Welt leben, in der gemäss dem Forschungsinstitut Gallup 700 Millionen erwachsene Menschen am liebsten in ein anderes Land umziehen möchten, wird die Politik in den wohlhabenden Ländern herausgefordert bleiben. In der Gallup-Umfrage gaben 21 Prozent der auswanderungswilligen Menschen an, sie würden am liebsten in den USA leben; 23 Prozent zöge es nach Europa.

Jedermann, auch Linken, dürfte klar sein, dass solche Wanderungsbewegungen für die westlichen Gesellschaften nicht tragbar wären. Also braucht es Einschränkungen in irgendeiner Form. Doch die USA wie Europa kennen ein Asylrecht, das den Aufenthalt an bestimmte Gründe knüpft. Es sieht keine Höchstzahlen vor. Wenn also 100 Millionen Menschen fliehen und einen Asylgrund erfüllen, zum Beispiel durch Gewalt an Leib und Leben bedroht sind, haben sie Anspruch auf Aufnahme.

Darum versucht es Donald Trump mit Abschreckung nach dem Motto «Ihr lebt zwar in der Hölle, aber in die USA zu kommen, ist noch schlimmer, also versucht es gar nicht». Auch die EU-Politik zielt darauf ab, dass Flüchtlinge gar nicht bis zur EU-Aussengrenze gelangen. Das ist das Signal des EU-Gipfeltreffens letzte Woche. Europa kooperiert mit äusserst fragwürdigen Regimes in Afrika, etwa Libyen oder Sudan, damit sie die Flüchtlinge nicht nach Norden durchlassen. Zentrale Auffanglager, etwa in Marokko, sollen helfen, Menschen von einer Weiterreise nach Europa abzuhalten.

Die beiden reichen Weltregionen USA und Europa haben letztlich dasselbe Ziel. Moralische Belehrungen aus Brüssel an die Adresse von Donald Trump sind darum heuchlerisch. Denn die EU setzt genauso auf Abschreckung wie Amerika, die Rhetorik ist einfach eine andere. Diejenige der USA ist härter, aber auch ehrlicher.

