«Frohe Festtage» hatte vielleicht doch einen faden Beigeschmack

Hatten Sie auch immer so ein komisches Gefühl, wenn Sie in den letzten Tagen die Floskel «Ich wünsche schöne Festtage!» brauchten? Was gibt es da schon gross zu feiern? Dass man selber das Drecksvirus noch nicht abbekommen hat? Dass man schon ein paar Tage nach der Minieuphorie über den Impfstoff hören muss, dass eine Mutation gefunden wurde? Dass man selber noch nicht im Altersheim ist, wo die Chance auf «Frohe Festtage», trotz absolut bewundernswerter und aufopfernder Arbeit des Pflegepersonals, wohl eher durch den Schmerz, niemanden zu Besuch zu haben, übertönt wird. Da nützen alle «Jingles» nichts, die herumbellen.

Es war ja schon immer so, dass für ziemlich viele Menschen die Weihnachtstage eher eine Über­lebensübung als frohe Festtage waren. Menschen, die niemanden hatten zum Feiern, gerade in unserer versingelten Gesellschaft hat sich das noch zusätzlich verschärft. Und vor allem, wenn zudem drei Tage alle Orte geschlossen sind, an denen man sich unter Leute mischen könnte, um die Einsamkeit etwas bunt anzu­malen. Und jetzt ist ja nicht nur drei Tage alles zu, nein, einen ganzen Monat lang.

Gut, man kann immerhin im Do-it die neuen Dachlatten bestaunen oder mit einem Vorschlaghammer Duzis machen. Das ist aber ein schwacher Ersatz für kleine, unbeschwerte Begegnungen mit Menschen, von denen man mehr als die Augen sieht. Was macht man mit Festtagen, an denen man fast nichts machen darf? Es soll Leute gegeben haben, die aus Verzweiflung ihren Baum angezündet haben, um wenigstens Besuch von ein paar Feuerwehrleuten zu bekommen.

Nun hatten wir die Chance, alle ein wenig die Kehrseite der «Festtage» zu spüren. Vielleicht werden wir nächste Weihnachten dafür wieder mit 100 Leuten aus 30 Familien feiern können. Aber inzwischen rechnet man mit allem, auch damit, dass das Virus immer neue Wege finden wird, uns zu zeigen, wo der Bartli den Impf-Most holt. Übrigens: