In Vevey huldigt derzeit die halbe Schweiz dem Wein. An der Fête des Vignerons, dem Fest der Winzer, wird Alkohol nicht als Laster, sondern als Genussmittel gefeiert. Diese Haltung teilen wohl viele in diesem Land. Der Schweizer konsumiert im Durchschnitt mehr als 33 Liter Wein pro Jahr, fast jeder zehnte trinkt täglich. Das führt uns zur Kehrseite des Konsums, zu den Zahlen von Suchtschweiz: 250 000 Süchtige, 1600 Todesfälle und über 4 Milliarden soziale Folgekosten. Trotzdem käme es niemandem in den Sinn, deswegen lustfeindlich aufzutreten und am Winzerfest Kritik zu üben. Ganz anders beim Rauchen. Da ist die Toleranz für Konsum und Werbung tief, wie die aktuelle Debatte um das Millionen-Sponsoring zeigt: Der Bund steht in der Kritik, weil er Philip Morris den Zuschlag als Hauptpartner des Schweizer Pavillons an der Expo in Dubai gegeben hat.