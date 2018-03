Amerika ist das Land, das uns den PC, das iPhone, selbstfahrende Autos und die virtuelle Realität gebracht hat, und die nächste Disruption steht angeblich bevor. Der grosse Hype dreht sich zurzeit um zwei Buchstaben: AI, «Artificial Intelligence», also künstliche Intelligenz. In krassem Widerspruch zu dieser Hightech-Welt steht das Alltagsleben – selbst in Boston, einer der fortschrittlichsten und reichsten Städte der USA, wo mit Harvard und MIT zwei Spitzen-Universitäten stehen, deren Forscher an der Zukunft tüfteln.

Als wir an der Schule unserer Kinder nach der Kontonummer fragten, um das Schulgeld zu überweisen, wurden wir entgeistert angeschaut. E-Banking? Fehlanzeige. Man bezahlt per Check, und die Schul-Angestellte erzählte, sie bekomme auch ihren Lohn als Check. Wer es mit der Verwaltung zu tun hat oder auf der Post ein Paket aufgibt, füllt seitenweise Dokumente aus, oft auf Durchschlag-Papier, die dann ein Beamter abtippt. Selbst an der Uni rattern noch immer Fax-Geräte. Und in dem Land, wo Amazon das Online-Shopping erfunden hat, sind die meisten Läden technologisch stehen geblieben. Während wir uns bei Coop und Migros längst an Self-Scanning-Kassen gewöhnt haben, wartet man hier in der Schlange vor dem «Cashier», und oft – welch angenehmer Service – packt dann eine zweite Angestellte die Ware in Plastiksäckli (die natürlich gratis sind). Bezahlt wird vorzugsweise bar, und wo wir uns in der Schweiz alle 20 Jahre an neue Banknoten gewöhnen müssen, ziert den 1-Dollar-Schein seit 1869 dasselbe Porträt von George Washington.

Doch dieser schönen alten Einkaufswelt droht ein abruptes Ende. Seit der Online-Riese Amazon die Bioladen-Kette Whole Foods gekauft hat, sind Walmart und andere Detailhändler in Panik geraten. Ihre Aktien sind stark gefallen. Als ein Supermarkt in unserem Quartier kürzlich einen Test mit Selfscanning-Kassen startete, war das in den hiesigen Medien eine grosse Story. Kürzlich wurde bekannt, dass die grösste Supermarkt-Kette der USA, Kroger, Verhandlungen mit Chinas Internet-Gigant Alibaba führt. Spät, dafür umso schneller scheint sich nun alles zu ändern. Auch das sind die USA: Sie sind gar nicht immer die Ersten, aber wenn sies mal anpacken, dann rasch und radikal.